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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T19:09+0300
https://ria.ru/20200207/1564418498.html
МИД прокомментировал заявление ОЗХО об утечке данных по "химатаке"
https://cdn25.img.ria.ru/images/151893/49/1518934938_0:158:3081:1891_1036x0_80_0_0_dbf503e916765d3afe5999bb0cecdda0.jpg
РИА Новости

МИД прокомментировал заявление ОЗХО об утечке данных по "химатаке"

19:09 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЕмкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе
Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ясности в суть истории об обвинениях ОЗХО в утечке по расследованию в сирийской Думе двух экс-инспекторов не было внесено, говорится в сообщении российского МИД.
В четверг гендиректор Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас Гонсалес представил результаты проводившегося расследования утечек конфиденциальной и чувствительной информации при подготовке доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
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Согласно ОЗХО, независимое расследование установило, что виновниками утечки являются два сотрудника организации, которые в коммюнике названы "инспектор А и инспектор В".
"Расследование проводилось нанятыми Гендиректором Техсекретариата ОЗХО со стороны "профессионалами" якобы для того, чтобы оно было по-настоящему "независимым" и "транспарентным". На самом деле никакой ясности в суть этой весьма нелицеприятной для Техсекретариата истории так и не было внесено. В тайне осталось и то, кто на самом деле проводил расследование", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Не было дано ответа на главный вопрос: соответствуют ли действительности представленные якобы "проштрафившимися" специалистами факты того, что выпущенный доклад был политически ангажирован на подтверждение версии о химической атаке правительственных сил в качестве оправдания для последовавшего без какого-либо расследования в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля 2018 года", - добавили в министерстве.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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Война в СирииДумаОрганизация по запрещению химического оружияМИД РФСирияВ мире
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