МИД прокомментировал заявление ОЗХО об утечке данных по "химатаке"

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. Архивное фото

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ясности в суть истории об обвинениях Ясности в суть истории об обвинениях ОЗХО в утечке по расследованию в сирийской Думе двух экс-инспекторов не было внесено, говорится в сообщении российского МИД

В четверг гендиректор Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас Гонсалес представил результаты проводившегося расследования утечек конфиденциальной и чувствительной информации при подготовке доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.

Согласно ОЗХО, независимое расследование установило, что виновниками утечки являются два сотрудника организации, которые в коммюнике названы "инспектор А и инспектор В".

"Расследование проводилось нанятыми Гендиректором Техсекретариата ОЗХО со стороны "профессионалами" якобы для того, чтобы оно было по-настоящему "независимым" и "транспарентным". На самом деле никакой ясности в суть этой весьма нелицеприятной для Техсекретариата истории так и не было внесено. В тайне осталось и то, кто на самом деле проводил расследование", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Не было дано ответа на главный вопрос: соответствуют ли действительности представленные якобы "проштрафившимися" специалистами факты того, что выпущенный доклад был политически ангажирован на подтверждение версии о химической атаке правительственных сил в качестве оправдания для последовавшего без какого-либо расследования в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля 2018 года", - добавили в министерстве.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.