ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ОЗХО обвинила двух бывших сотрудников в нарушении правил конфиденциальности, касающихся расследования инцидента с химоружием в сирийском городе Дума в 2018 году, говорится в заявлении организации.

Генеральный секретарь ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес в июне 2019 года заявил о начале расследования факта утечки внутреннего документа организации из досье по инциденту в Думе.

Согласно ОЗХО, независимое расследование установило, что виновниками утечки являются два сотрудника организации, которые в коммюнике названы "инспектор А и инспектор В".

Отмечается, что инспектор А не входил в состав Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС), таким образом, его экспертная оценка является не частью доклада миссии, а "личным документом, созданным на основании неполной информации и без санкции руководства".

"Инспекторы А и В не являются информаторами-активистами. Это люди, которые не могут смириться с тем, что их выводы не подкреплены доказательствами. Когда их взгляды не получили поддержку, они взяли дело в свои руки и нарушили обязательства по отношению к организации", - приводятся в пресс-релизе слова главы ОЗХО.

ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.