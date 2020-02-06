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Война в Сирии
2020-02-06T23:09+0300
https://ria.ru/20200206/1564373867.html
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
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РИА Новости

ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе

23:08 06.02.2020 (обновлено: 23:09 06.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкХимлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ОЗХО обвинила двух бывших сотрудников в нарушении правил конфиденциальности, касающихся расследования инцидента с химоружием в сирийском городе Дума в 2018 году, говорится в заявлении организации.
Генеральный секретарь ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес в июне 2019 года заявил о начале расследования факта утечки внутреннего документа организации из досье по инциденту в Думе.
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Согласно ОЗХО, независимое расследование установило, что виновниками утечки являются два сотрудника организации, которые в коммюнике названы "инспектор А и инспектор В".
Отмечается, что инспектор А не входил в состав Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС), таким образом, его экспертная оценка является не частью доклада миссии, а "личным документом, созданным на основании неполной информации и без санкции руководства".
"Инспекторы А и В не являются информаторами-активистами. Это люди, которые не могут смириться с тем, что их выводы не подкреплены доказательствами. Когда их взгляды не получили поддержку, они взяли дело в свои руки и нарушили обязательства по отношению к организации", - приводятся в пресс-релизе слова главы ОЗХО.
ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
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Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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