Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин

Отношения между Москвой и Лондоном за последние несколько лет ухудшились, в том числе и из-за так называемого дела Скрипалей. В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Крупные британские деятели обуславливают это (восстановление отношений - ред.) определенными факторами: Россия должна изменить свое поведение, вернуть Крым, прекратить действия в Сирии и заявить, что не повторится подобное произошедшему со Скрипалями. Если это такая цена (для восстановления отношений - ред.) - вернуть Крым, уйти из Сирии и так далее, то, наверное, отношения с Британией несопоставимы по весу со всем этим. Россия свое поведение менять не будет", - сказал посол российским журналистам в пятницу.

По его словам, в настоящее время нельзя говорить о потеплении в отношениях, а уровень антироссийской риторики постепенно повышается.

"Я не могу пока констатировать оттепель, я здесь не так давно, чуть больше двух месяцев. И за все это время температура немного менялась: во время предвыборной кампании антироссийских высказываний было не много, но сейчас антироссийская волна выходит на прежний уровень. Тем не менее мы получаем сигналы по различным каналам о том, что пора бы уже перевернуть страницу. В Великобритании об этом думают. Конечно, это было бы неплохо", - сказал Келин.

Вместе с тем дипломат отметил, что между лидерами двух стран прошла конструктивная встреча.