Поклонская сравнила Зеленского с персонажем советской комедии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Поддерживаемый президентской партией "Слуга народа" закон о земле позволит "официально распродать" Украину, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
"Помните, как было в фильме "Иван Васильевич меняет профессию": "Ты что же это казенные земли разбазариваешь?" — написала она в Telegram.
Политик отметила, что на Украине завелся свой "самозванец Бунша", готовый раздавать "губернии" направо и налево.
Обсуждение законопроекта в Верховной раде Поклонская сравнила с бразильским карнавалом и шоу "Дом-2". По ее словам, все это призвано отвлечь внимание украинцев от сути документа.
"Украинские поля и просторы раскупят олигархи и иностранцы. Договориться там о взятке с чиновником — плевое дело. За чемоданчик с деньгами подпишут любую бумажку. Да и чего жалеть ее, землю эту? Мало, что ли? Потеряли Крым, потеряли Донбасс. Теперь же пора и остальное сплавить! Но только выгодно и за зеленые хрустящие бумажки с портретом Бенджамина Франклина", — отметила Поклонская.
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Она подчеркнула, что решительности нынешнего президента страны позавидовали бы Петр Порошенко и Виктор Янукович. Политик выразила сожаление, что украинская власть не может с таким же усердием противостоять "националистической хунте".
"Иностранные дипломаты уже выстроились в очередь в Киев. Так никаких "вoлoстей" не напасешься!" — резюмировала она.
Законопроект о земле
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с октября 2020 года. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании. Позже Гончарук уточнил, покупать землю также смогут учреждения, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, но при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.
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Кроме того, Зеленский пообещал вынести вопрос о продаже земли иностранцам на референдум. Пока на Украине нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов.
Накануне в ходе обсуждения законопроекта в Верховной раде сторонники Юлии Тимошенко блокировали президиум украинского парламента. Между депутатами произошли две небольшие потасовки.