Поклонская сравнила Зеленского с персонажем советской комедии

"Украинские поля и просторы раскупят олигархи и иностранцы. Договориться там о взятке с чиновником — плевое дело. За чемоданчик с деньгами подпишут любую бумажку. Да и чего жалеть ее, землю эту? Мало, что ли? Потеряли Крым, потеряли Донбасс. Теперь же пора и остальное сплавить! Но только выгодно и за зеленые хрустящие бумажки с портретом Бенджамина Франклина", — отметила Поклонская.