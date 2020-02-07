Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T15:31+0300
https://ria.ru/20200207/1564403283.html
Садовничий прокомментировал слова Путина о "вузах-пустышках"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156333/52/1563335205_0:121:2983:1799_1036x0_80_0_0_3fe3e80e30d56e2c72471cd4325b10fc.jpg
РИА Новости

Садовничий прокомментировал слова Путина о "вузах-пустышках"

14:56 07.02.2020 (обновлено: 15:31 07.02.2020)
5713
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В Ломоносова Виктор Садовничий считает, что слова президента РФ Владимира Путина о необходимости закрыть вузы-пустышки - это не команда к закрытию вузов, а проблема качества дипломов таких заведений существует.
Ранее на заседании президиума госсовета и совета по науке и образованию Путин заявил, что в РФ необходимо закрывать вузы-пустышки. По его словам, важно "консолидировать ресурсный потенциал" учебных заведений и научных институтов, и там, где это обосновано, поставить вопрос об их юридическом объединении.
Девушка с дипломом
Вчера, 04:25
Омбудсмен оценил идею закрыть "вузы-пустышки"
"Я не думаю, что это команда закрыть вузы, но мы точно знаем, что есть проблемы с тем, чтобы уровень диплома, уровень выпускника был и в регионах и в других местах достойный", - сказал Садовничий журналистам.
Он также отметил, что объединения или закрытия вузов обычно связаны с абсолютно объективными исследованиями, показывающими, что у вуза нет возможности дальше давать качественный диплом.
2820016
Обсудить 1
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеВиктор СадовничийВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Школа
В Приморье учительница объясняла правила на примере нецензурной фразы
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Врач
Кировские власти проверят сообщения о медбрате, убивающем ветеранов
Знак такси на автомобиле
СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу
Путин призвал убирать вузы-пустышки в РФ
Путин призвал закрыть "вузы-пустышки"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о темах, обсуждавшихся на переговорах с Путиным
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
СК попросил арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки
Градусник в руке
Трех китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
В Instagram появилась новая функция
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил, что готов предоставить Приднестровью широкую автономию
Исследовательское судно Адмирал Владимирский на пути из Монтевидео в Антарктиду
В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния