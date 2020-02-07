Садовничий прокомментировал слова Путина о "вузах-пустышках"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В Ломоносова Виктор Садовничий считает, что слова президента РФ Владимира Путина о необходимости закрыть вузы-пустышки - это не команда к закрытию вузов, а проблема качества дипломов таких заведений существует.
Ранее на заседании президиума госсовета и совета по науке и образованию Путин заявил, что в РФ необходимо закрывать вузы-пустышки. По его словам, важно "консолидировать ресурсный потенциал" учебных заведений и научных институтов, и там, где это обосновано, поставить вопрос об их юридическом объединении.
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"Я не думаю, что это команда закрыть вузы, но мы точно знаем, что есть проблемы с тем, чтобы уровень диплома, уровень выпускника был и в регионах и в других местах достойный", - сказал Садовничий журналистам.
Он также отметил, что объединения или закрытия вузов обычно связаны с абсолютно объективными исследованиями, показывающими, что у вуза нет возможности дальше давать качественный диплом.