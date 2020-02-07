РГО утвердило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Утвержден состав жюри VI фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

Оценивать работы будут 12 экспертов, среди которых известные фотографы Сергей Горшков и Максим Мармур, музыканты Сергей Шнуров и Николай Расторгуев, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак. Традиционно в состав вошел и президент РГО Сергей Шойгу. Возглавит жюри фотограф Константин Лейфер.

На сегодняшний день на конкурс уже поступило более 35 тысяч снимков, но до 16 февраля желающие еще могут подать заявку.

Участником может стать любой человек — без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.

Работы принимаются в 10 номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Макромир", "Подводный мир", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Живой архив" и "Фотопроект".

Для юных фотографов до 16 лет — отдельное соревнование — "Самая красивая страна глазами детей". Они поборются за победу в четырех номинациях: "Пейзаж", "Мир животных", "Мир людей" и "Макромир".

Все присланные на конкурс работы сначала оценивает экспертная комиссия, состоящая из 12 профессиональных фотографов. Они выбирают по 10 финалистов в каждой номинации. Затем, в мае 2020 года, планируется провести очное заседание жюри конкурса, на котором определятся победители в каждой номинации.