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Туризм
2020-02-07T16:54+0300
https://ria.ru/20200207/1564400782.html
РГО утвердило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"
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РИА Новости

РГО утвердило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"

16:54 07.02.2020
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГорный Алтай. 1991год
Горный Алтай. 1991год
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Утвержден состав жюри VI фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
Оценивать работы будут 12 экспертов, среди которых известные фотографы Сергей Горшков и Максим Мармур, музыканты Сергей Шнуров и Николай Расторгуев, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак. Традиционно в состав вошел и президент РГО Сергей Шойгу. Возглавит жюри фотограф Константин Лейфер.
На сегодняшний день на конкурс уже поступило более 35 тысяч снимков, но до 16 февраля желающие еще могут подать заявку.
Участником может стать любой человек — без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.
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Призы победителям – 250 тысяч рублей в каждой номинации основного конкурса и профессиональные фотокамеры для юных фотографов.
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