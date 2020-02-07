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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-02-07T14:06+0300
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В Ленобласти поддержат заинтересованные в новых кадрах предприятия
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РИА Новости

В Ленобласти поддержат заинтересованные в новых кадрах предприятия

14:06 07.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены разработать меры поддержки региональных предприятий, которые заинтересованы в приеме на работу после окончания учебы студентов профильных вузов.
Как отметил губернатор области Александр Дрозденко, в настоящий момент отмечается разрыв между студентами, которые получают профильное образование, и современными производствами. По его словам, нынешний выпускник специализированных учебных заведений не всегда соответствует требованиям работодателя "Чтобы выпускники вузов и специальных учреждений отвечали требованиям сегодняшнего дня — необходимо постоянно модернизировать учебную базу, корректировать образовательные программы, ведь производственные технологии в бизнесе изменяются и совершенствуются очень быстро. Работодатели заинтересованы в том, чтобы на производство приходил подготовленный специалист, и не было необходимости тратить время и деньги на его стартовую переподготовку", - отметил Дрозденко.
Кроме того, глава региона считает необходимым скорректировать действующее законодательство таким образом, чтобы оно позволяло предприятиям изымать из налогооблагаемой базы средства, которые пойдут на переоснащение колледжей, создание лабораторий или научных центров при учебных заведениях, а также позволят стимулировать разработку новых учебных программ по прямым соглашениям, а также позволят интенсифицировать процесс модернизации профобразования и повышения конкурентоспособности молодых специалистов.
"Необходимо ввести обязательные стажировки на лучших предприятиях отрасли мастеров производственного обучения, преподающих в техникумах и колледжах, для того чтобы они уверенно владели лучшими технологиями и практиками. Ну и конечно, практика в профессиональном образовании не должна занимать меньше, чем 30% учебного времени", - сказал Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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