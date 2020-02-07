В Кремле ждут Абэ на празднование юбилея Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ входит в свою официальную резиденцию в Токио. 11 сентября 2019

© AP Photo / Eugene Hoshiko Премьер-министр Японии Синдзо Абэ входит в свою официальную резиденцию в Токио. 11 сентября 2019

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что японский премьер принял решение посетить в мае этого года Москву. Кроме того, по их данным, 8 или 10 мая пройдет очередной саммит между Абэ и Путиным.

"Мы ждем господина Абэ на празднование 75-летия Победы", - сказал Песков.