В Кремле ждут Абэ на празднование юбилея Победы

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва ждет приезда премьер-министра Японии Синдзо Абэ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что японский премьер принял решение посетить в мае этого года Москву. Кроме того, по их данным, 8 или 10 мая пройдет очередной саммит между Абэ и Путиным.
"Мы ждем господина Абэ на празднование 75-летия Победы", - сказал Песков.
Сам Абэ не раз подчеркивал ранее, что будет стремиться провести новый раунд переговоров в случае его визита в Россию в мае. В настоящее время "ведется согласование встречи", уточняется в сообщении Киодо.