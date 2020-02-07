Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T14:02+0300
https://ria.ru/20200207/1564397817.html
В Кремле ждут Абэ на празднование юбилея Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155855/42/1558554208_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_585044020416f423ec7dca10e2c81fa2.jpg
РИА Новости

В Кремле ждут Абэ на празднование юбилея Победы

13:59 07.02.2020 (обновлено: 14:02 07.02.2020)
177
© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Синдзо Абэ входит в свою официальную резиденцию в Токио. 11 сентября 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ входит в свою официальную резиденцию в Токио. 11 сентября 2019
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва ждет приезда премьер-министра Японии Синдзо Абэ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что японский премьер принял решение посетить в мае этого года Москву. Кроме того, по их данным, 8 или 10 мая пройдет очередной саммит между Абэ и Путиным.
"Мы ждем господина Абэ на празднование 75-летия Победы", - сказал Песков.
Сам Абэ не раз подчеркивал ранее, что будет стремиться провести новый раунд переговоров в случае его визита в Россию в мае. В настоящее время "ведется согласование встречи", уточняется в сообщении Киодо.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
6 февраля, 11:09
Японский депутат выступил против поездки Абэ в Москву на День Победы
2210014
Обсудить 0
Великая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыСиндзо АбэДмитрий ПесковЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
Песков рассказал, как проходит встреча Путина и Лукашенко в Сочи
Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
Поклонская обвинила Украину в уничтожении озера на границе с Крымом
Президент Франции Эммануэль Макрон
Европейцы должны стать участниками нового ДРСМД, заявил Макрон
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев
Омбудсмен Чечни назвал провокацией нападение на журналистку и адвоката
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
В Раде обжалуют закон, позволяющий сократить обучение на русском языке
Автомобиль прокуратуры России
На жителя Челябинской области, съевшего собаку, завели дело
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии Государственной Думы
Поклонская сравнила Зеленского с персонажем советской комедии
Пассажирский самолет в небе
Борт с российской делегацией сел в Минеральных Водах вместо Сочи
Полицейский
В Приморье начали проверку после убийства амурского тигра
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Японский депутат выступил против поездки Абэ в Москву на День Победы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния