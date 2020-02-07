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Банк России допустил дальнейшее снижение ставки
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РИА Новости

Банк России допустил дальнейшее снижение ставки

14:00 07.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЦБ РФ поменял сигнал по ключевой ставке: допускает возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, следует из заявления регулятора.
В пятницу Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. Решение совпало с ожиданиями рынка.
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"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении регулятора.
В предыдущем заявлении по итогам заседания совета директоров 13 декабря 2019 года ЦБ обещал рассмотреть целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки и указывал временной ориентир для смягчения денежно-кредитной политики: первое полугодие 2020 года.
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