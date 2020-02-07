ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года". Банк России

Это уже шестое подряд снижение ключевой ставки

Так, в июне, июле и сентябре ЦБ снижал ее на 0,25 процентного пункта, в октябре — сразу на 0,5 процентного пункта.

В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.

Ключевая ставка Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности. Читать далее

ЦБ допустил дальнейшее снижение показателя на ближайших заседаниях.

Помимо этого, регулятор оставил в силе свой прогноз по инфляции на этот год в 3,5-4%, а прогноз по росту ВВП — в 1,5-2% в 2020 году.