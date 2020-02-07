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2020-02-07T23:19+0300
https://ria.ru/20200207/1564395235.html
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
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РИА Новости

ЦБ снизил ключевую ставку до 6%

13:34 07.02.2020 (обновлено: 23:19 07.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, говорится в заявлении регулятора.
"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года".
Банк России
Это уже шестое подряд снижение ключевой ставки.
Так, в июне, июле и сентябре ЦБ снижал ее на 0,25 процентного пункта, в октябре — сразу на 0,5 процентного пункта.
В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.
Ключевая ставка

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

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ЦБ допустил дальнейшее снижение показателя на ближайших заседаниях.
Помимо этого, регулятор оставил в силе свой прогноз по инфляции на этот год в 3,5-4%, а прогноз по росту ВВП — в 1,5-2% в 2020 году.
Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка. Так, большинство из опрошенных РИА Новости аналитиков отмечали, что замедление инфляции в России должно перевесить риски, которые несет мировой экономике распространение китайского коронавируса.
Олег Дерипаска
26 января, 14:15
Центробанк должен снизить ставку до 4%, считает Дерипаска
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
все говорят, что необходимо снижать минимум до 4.5 чтобы началось развитие и только Цб извращается снижая по 0.25 оттягивая бубенчики у кота. напоминает - перед смертью влияния МФВ все никак надышаться не могут, а там и до 24 года дотянут с надеждой на возвращение РФ в 90е. Все делается чтобы тормозить развитие России.
7 февраля, 13:53
SSergey
46330049
Полный бред, лишь бы людям по вкладам не платить, доллар растёт, денег под бюджет больше, а выплаты по % меньше, молодцы...
7 февраля, 14:10
Сергей УТКИН
42420636
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