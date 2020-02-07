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Экс-генпрокурор Украины Шокин обжаловал свое увольнение в ЕСПЧ
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РИА Новости

Экс-генпрокурор Украины Шокин обжаловал свое увольнение в ЕСПЧ

12:26 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВиктор Шокин выступает во время заседания Верховной рады Украины
Виктор Шокин выступает во время заседания Верховной рады Украины
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что обжаловал в Европейском суде по правам человека свое увольнение после того, как украинские суды отказались восстановить его в должности.
"Если Европейский суд примет такое решение и когда он примет, то я думаю, что я должен это сделать. По закону, Украина должна выполнять все решения ЕСПЧ", - сказал Шокин, отвечая на вопрос в интервью агентству "Украинские новости", как он оценивает свои шансы восстановиться в должности. При этом экс-генпрокурор отметил, что уже подал жалобу в ЕСПЧ.
Шокин также уточнил, что суды на Украине отказали ему в рассмотрении иска о восстановлении в должности в связи с тем, что прошли сроки давности обжалования его увольнения.
По его словам, решение о восстановлении в должности продиктовано словами вице-президента США Джо Байдена, который якобы заявил, что "руководит Украиной, что он, прошу прощения, опустил президента и Украину". "Мне стало больно за страну", - отметил Шокин.
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История с увольнением Шокина начала широко обсуждаться после того, как в сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.
Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако попытка оказалась безрезультатной. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
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