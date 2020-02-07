Экс-глава ГПУ Шокин заявил, что не получил визу в США из-за Байдена

КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Бывший генпрокурор Бывший генпрокурор Виктор Шокин заявил, что ему не дали визу в США, где живет его дочь и внуки, по политическим причинам, так как бывший вице-президент США Джо Байден внес его в "черные списки" как коррупционера.

Ранее Шокин заявил, что обратился в правоохранительные органы Греции по вопросу возбуждения уголовного дела в связи с попыткой его убийства. По словам Шокина, он, находясь в сентябре 2019 года Греции, попал в реанимацию и пережил две остановки сердца. После медики ему сообщили, что в его организме сильно превышено содержание ртути . Экс-генпрокурор не исключил причастности Байдена к его "отравлению".

"Мне не дали визу в США", - сказал Шокин в интервью агентству " Украинские новости ", опубликованном в пятницу.

При этом он отметил, что в США живет его дочь и двое внуков. По словам Шокина, он обращался за визой в январе 2019 года, имея все необходимые документы для ее получения.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он решение не дать ему визу политическим, Шокин заявил: "Конечно. Потому что в своих показаниях (экс-посол США на Украине Мари – ред.) Йованович сказала, что мне отказали из-за моей коррупции. Однако, как видите, нигде ни в каких документах слова не было сказано о коррупции. Нигде ничего не было. Если бы я был коррупционером, то сказали бы, что я сделал то-то и то-то".

При этом экс-генпрокурор уверен, что не получил визу в США из-за Байдена. "Я практически знал, что мне не дадут визу в США, потому что Байден меня внес якобы как коррупционера в какой-то там "черный список" Госдепа, или не знаю чего", - сказал Шокин.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.