Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что обратился в правоохранительные органы Греции по вопросу возбуждения уголовного дела в связи с попыткой его убийства.
По словам Шокина, он, находясь в сентябре 2019 года Греции, попал в реанимацию и пережил две остановки сердца. После медики ему сообщили, что в его организме превышено содержании ртути в пять раз.
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"Я обратился официально в греческие правоохранительные органы по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным (попыткой - ред.) убийством", - заявил Шокин в интервью ТСН, опубликованном на сайте в пятницу.
Также Шокин не исключил причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена к его "отравлению".
"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам", - заявил экс-генпрокурор, отвечая на вопрос, подозревает ли он кого-то.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.