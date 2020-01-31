Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить

По словам Шокина, он, находясь в сентябре 2019 года Греции, попал в реанимацию и пережил две остановки сердца. После медики ему сообщили, что в его организме превышено содержании ртути в пять раз.

"Я обратился официально в греческие правоохранительные органы по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным (попыткой - ред.) убийством", - заявил Шокин в интервью ТСН, опубликованном на сайте в пятницу.