Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T23:48+0300
https://ria.ru/20200131/1564130006.html
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить
https://cdn21.img.ria.ru/images/115107/04/1151070487_0:108:1709:1069_1036x0_80_0_0_9d5e64a0423fc17d56bf0e6c93e6907d.jpg
РИА Новости

Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить

23:46 31.01.2020 (обновлено: 23:48 31.01.2020)
417
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВиктор Шокин
Виктор Шокин
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Виктор Шокин. Архивное фото
КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что обратился в правоохранительные органы Греции по вопросу возбуждения уголовного дела в связи с попыткой его убийства.
По словам Шокина, он, находясь в сентябре 2019 года Греции, попал в реанимацию и пережил две остановки сердца. После медики ему сообщили, что в его организме превышено содержании ртути в пять раз.
Президент Украины Владимир Зеленский
24 декабря 2019, 12:37
Новые власти, старые грабли: главные события на Украине в 2019 году
"Я обратился официально в греческие правоохранительные органы по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным (попыткой - ред.) убийством", - заявил Шокин в интервью ТСН, опубликованном на сайте в пятницу.
Также Шокин не исключил причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена к его "отравлению".
"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам", - заявил экс-генпрокурор, отвечая на вопрос, подозревает ли он кого-то.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Джон Болтон
Вчера, 21:08
NYT: Трамп просил Болтона добыть у Киева компромат на демократов
423102
Обсудить 6
Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденГрецияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
Заседание Верховной рады Украины
В Раде просят начать расследование по фальсификациям против Медведчука
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
В Белом доме назвали тему ежегодного послания Трампа
Наручники
В Ленинградской области арестовали нападавшего на женщин насильника
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту
Программирование
ProtonMail передаст России данные рассылавших письма о "минировании"
Джон Болтон
NYT: Трамп просил Болтона добыть у Киева компромат на демократов
Президент США Дональд Трамп
Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на претензии Польши на репарации от России
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
На Украине хотят запретить деятельность партии "Слуга народа"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В США медики продлили карантин для вернувшихся из Уханя
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро предложил провести в Венесуэле реформу судебной власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
Лента новостейМолния