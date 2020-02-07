Крашенинников разъяснил процесс принятия поправок в Конституцию

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разъяснил, каким образом будут вводиться положения президентского законопроекта о поправке в Конституцию : после одобрения проекта Советом Федерации и законодательными собраниями субъектов РФ сначала будет введена в действие статья вторая о всенародном голосовании, а уже после него - поправки в основной закон.

В эфире радио "Комсомольская правда" Крашенинников пояснил процедуру рассмотрения президентского законопроекта о поправке в конституцию. Депутат напомнил, что проект рассматривается в трёх чтениях Госдумой, в первом - принимается концепция, оно уже прошло, ко второму все субъекты законодательной инициативы представляют свои поправки, в процедуре третьего чтения проводится правовая-лингвистическая экспертиза. Затем, отмечает Крашенинников, проект рассматривает Совет Федерации, а после - законодательные собрания субъектов.

"А дальше уже подписывает президент. С учётом того, что кроме поправки в конституцию в законе будет статья вторая, посвящённая общероссийскому голосованию, то подписание президентом в данном случае после законодательных собраний, - оно вводит в действие статью вторую, которая посвящена процедуре общероссийского голосования", - отметил он.

Крашенинников подчеркнул, что это голосование будет юридически значимым, от волеизъявления россиян будет зависеть, вступят эти поправки в силу или нет.