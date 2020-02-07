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Крашенинников разъяснил процесс принятия поправок в Конституцию
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РИА Новости

Крашенинников разъяснил процесс принятия поправок в Конституцию

10:52 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разъяснил, каким образом будут вводиться положения президентского законопроекта о поправке в Конституцию: после одобрения проекта Советом Федерации и законодательными собраниями субъектов РФ сначала будет введена в действие статья вторая о всенародном голосовании, а уже после него - поправки в основной закон.
В эфире радио "Комсомольская правда" Крашенинников пояснил процедуру рассмотрения президентского законопроекта о поправке в конституцию. Депутат напомнил, что проект рассматривается в трёх чтениях Госдумой, в первом - принимается концепция, оно уже прошло, ко второму все субъекты законодательной инициативы представляют свои поправки, в процедуре третьего чтения проводится правовая-лингвистическая экспертиза. Затем, отмечает Крашенинников, проект рассматривает Совет Федерации, а после - законодательные собрания субъектов.
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"А дальше уже подписывает президент. С учётом того, что кроме поправки в конституцию в законе будет статья вторая, посвящённая общероссийскому голосованию, то подписание президентом в данном случае после законодательных собраний, - оно вводит в действие статью вторую, которая посвящена процедуре общероссийского голосования", - отметил он.
Крашенинников подчеркнул, что это голосование будет юридически значимым, от волеизъявления россиян будет зависеть, вступят эти поправки в силу или нет.
"Это никакой не опрос, как иногда говорят, это и не референдум, потому что референдум мы не имеем право проводить, у нас референдум возможен по первой и восьмой главе", - добавил он.
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