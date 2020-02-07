Ученый объяснил, почему инопланетяне не услышат земные радиопередачи

"Для того, чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает. Общая мощность радиоизлучения с Земли сопоставима с излучением Солнца, это значит, что в исходящих от нашей Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум. Но никакие инструменты земного класса разложить радиошум на поток осмысленной информации не смогли бы", - сказал он.