В РФ создадут телескоп, способный засечь сигналы внеземных цивилизаций

"Основное назначение используемого телескопа – мониторинг космических лучей. Однако с помощью этого инструмента можно наблюдать и яркие короткие оптические вспышки света - оптические транзиенты. Инструмент можно использовать для поиска искусственных внеземных сигналов. Что такое яркие вспышки? Возможно, кто-то передает на Землю сигналы не в радиодиапазоне, а по лазерному каналу", - сказал Панов.