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В РФ создадут телескоп, способный засечь сигналы внеземных цивилизаций
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РИА Новости

В РФ создадут телескоп, способный засечь сигналы внеземных цивилизаций

09:34 07.02.2020 (обновлено: 10:04 07.02.2020)
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© РИА НовостиВедущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции Жизнь и разум во Вселенной Совета по астрономии РАН Александр Панов
© РИА Новости
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российские ученые приступили к созданию телескопа, который можно использовать для поиска сигналов внеземных цивилизаций, если они передаются в оптическом диапазоне, рассказал в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов.
"Основное назначение используемого телескопа – мониторинг космических лучей. Однако с помощью этого инструмента можно наблюдать и яркие короткие оптические вспышки света - оптические транзиенты. Инструмент можно использовать для поиска искусственных внеземных сигналов. Что такое яркие вспышки? Возможно, кто-то передает на Землю сигналы не в радиодиапазоне, а по лазерному каналу", - сказал Панов.
По его словам, земная цивилизация тоже способна создать лазерную установку для передачи сообщений в оптическом диапазоне на космические расстояния.
Читайте полный текст интервью Александра Панова >>
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