В Свердловской области создадут карантинную зону для граждан Китая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Карантинная зона для наблюдения за гражданами Китая создается в Свердловской области на базе подразделения оздоровительного центра "Бодрость", сообщает в пятницу Минздрав региона.
"Во всех субъектах Российской Федерации создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем. В Свердловской области такой площадкой выбрано подразделение оздоровительного центра "Бодрость" управления зданиями администрации Екатеринбурга", - приводятся в сообщении слова главного эпидемиолога Свердловской области Галины Борисевич.
По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 09.00 часов (07.00 мск) 7 февраля на территории Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией, уточняет Минздрав.
В целях выявления и оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной инфекцией и внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом, на врачей медицинских организаций региона возложена дополнительная ответственность по обеспечению тщательного сбора эпидемиологического анамнеза у обратившихся пациентов, в том числе на предмет пребывания на территории КНР и в странах Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.
Помимо этого, утверждены Временные рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции и регламентированы другие вопросы оказания медицинской помощи лицам с клиникой острого респираторного заболевания или внебольничной пневмонии, прибывших из КНР и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.
На сегодняшний день запас масок и общая обеспеченность лекарственными препаратами медицинских организаций Свердловской области являются достаточными. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области имеются необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, отмечает Минздрав.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV