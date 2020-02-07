В Свердловской области создадут карантинную зону для граждан Китая

Гражданин КНР в автобусе возле центра наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области. 7 февраля 2020

Гражданин КНР в автобусе возле центра наблюдения на базе санатория "Бодрость" в Свердловской области. 7 февраля 2020

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Карантинная зона для наблюдения за гражданами Карантинная зона для наблюдения за гражданами Китая создается в Свердловской области на базе подразделения оздоровительного центра "Бодрость", сообщает в пятницу Минздрав региона.

"Во всех субъектах Российской Федерации создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем. В Свердловской области такой площадкой выбрано подразделение оздоровительного центра "Бодрость" управления зданиями администрации Екатеринбурга", - приводятся в сообщении слова главного эпидемиолога Свердловской области Галины Борисевич.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 09.00 часов (07.00 мск) 7 февраля на территории Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией, уточняет Минздрав.

В целях выявления и оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной инфекцией и внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом, на врачей медицинских организаций региона возложена дополнительная ответственность по обеспечению тщательного сбора эпидемиологического анамнеза у обратившихся пациентов, в том числе на предмет пребывания на территории КНР и в странах Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.

Помимо этого, утверждены Временные рекомендации по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции и регламентированы другие вопросы оказания медицинской помощи лицам с клиникой острого респираторного заболевания или внебольничной пневмонии, прибывших из КНР и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.

На сегодняшний день запас масок и общая обеспеченность лекарственными препаратами медицинских организаций Свердловской области являются достаточными. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области имеются необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, отмечает Минздрав.