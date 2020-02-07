На телеканале "1+1" заявили, что не записывали разговоры Гончарука

"Конечно, нет. Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать премьера, любого. Но, к сожалению, у нас таких средств нет. И это, я думаю, прекрасно понимают в Службе безопасности Украины", - заявил Шиленко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос, писали ли журналисты Гончарука.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.