На телеканале "1+1" заявили, что не записывали разговоры Гончарука

КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Журналисты украинского телеканал "1+1" не записывали разговоры премьер-министра страны Алексея Гончарука, заявил руководитель департамента журналистских проектов "1+1" Максим Шиленко.
В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала "1+1". По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Агентство УНИАН сообщило, что обыски прошли также и дома у журналиста телеканала Дениса Данько.
"Конечно, нет. Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать премьера, любого. Но, к сожалению, у нас таких средств нет. И это, я думаю, прекрасно понимают в Службе безопасности Украины", - заявил Шиленко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос, писали ли журналисты Гончарука.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.