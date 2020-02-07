СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против "Роснефти"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты готовы принять в ближайшее время меры в отношении "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Каракаса.
Отмечается, что подобные меры могут вызвать "хаос на международных нефтяных рынках". По словам собеседников СМИ, в американском Минфине опасаются, что санкции против "Роснефти" могут привести к росту цен на нефть.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, которые сотрудничают с Венесуэлой.
Обвинения в адрес "Роснефти"
В октябре 2019 года специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что "Роснефть" помогает Каракасу в продаже добываемой нефти, чтобы материально поддерживать режим. По мнению чиновника, Кремль тем самым обеспечивает себе ведение внешней политики против Вашингтона.
На вопрос, почему США в таком случае не вводят санкции против "Роснефти", Абрамс заявил, что любые меры против компании следует рассматривать в более широком контексте.
В "Роснефти" эти обвинения назвали "незаконными" и заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, которые работают с Венесуэлой.
Санкции США
В августе 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции, включив в этот список центральный банк страны и нефтяную компанию PDVSA.
Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.