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2020-02-07T02:33+0300
https://ria.ru/20200207/1564375500.html
СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против "Роснефти"
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РИА Новости

СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против "Роснефти"

02:33 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США раздумывают над тем, стоит ли им накладывать санкции на российскую компанию "Роснефть" за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты готовы принять в ближайшее время меры в отношении "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Каракаса.
Отмечается, что подобные меры могут вызвать "хаос на международных нефтяных рынках". По словам собеседников СМИ, в американском Минфине опасаются, что санкции против "Роснефти" могут привести к росту цен на нефть.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, которые сотрудничают с Венесуэлой.
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Обвинения в адрес "Роснефти"

В октябре 2019 года специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что "Роснефть" помогает Каракасу в продаже добываемой нефти, чтобы материально поддерживать режим. По мнению чиновника, Кремль тем самым обеспечивает себе ведение внешней политики против Вашингтона.
На вопрос, почему США в таком случае не вводят санкции против "Роснефти", Абрамс заявил, что любые меры против компании следует рассматривать в более широком контексте.
В "Роснефти" эти обвинения назвали "незаконными" и заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, которые работают с Венесуэлой.
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Санкции США

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции, включив в этот список центральный банк страны и нефтяную компанию PDVSA.
Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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Роберт О'БрайенЭллиот АбрамсМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииНиколас МадуроСергей ЛавровРоснефтьВенесуэлаРоссияСШАВ миреЭкономика
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