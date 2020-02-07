СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против "Роснефти"

Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле

Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле

Обвинения в адрес "Роснефти"

В "Роснефти" эти обвинения назвали "незаконными" и заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, которые работают с Венесуэлой.