США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле

Стенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Советник президента Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен не исключил, что Вашингтон может принять меры против "Роснефти"

"Думаю, мы внимательно это изучим в ближайшие несколько недель. Мы даем русским и компании понять, что их поддержка <...> Мадуро — не просто бизнес-решение, но это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы . Поэтому, думаю, мы увидим некоторые действия либо добровольные со стороны компании, либо США предпримут действия в ближайшем будущем". Роберт О`Брайен

Обвинения в адрес "Роснефти"

В октябре 2019 года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью Financial Times заявил, что "Роснефть" помогает латиноамериканской стране в продаже добываемой нефти, чтобы материально поддерживать режим.

По мнению Абрамса, таким способом Кремль обеспечивает себе ведение внешней политики против США.

При этом чиновник на вопрос, почему Вашингтон в таком случае не вводит санкции против "Роснефти", заявил, что любые меры против компании стоит рассматривать в более широком контексте.

В российской компании обвинения Абрамса назвали "незаконными" и заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, работающих с Венесуэлой.

Санкции США

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции, включив в этот список центральный банк страны и нефтяную компанию PDVSA.