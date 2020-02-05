США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен не исключил, что Вашингтон может принять меры против "Роснефти".
"Думаю, мы внимательно это изучим в ближайшие несколько недель. Мы даем русским и компании понять, что их поддержка <...> Мадуро — не просто бизнес-решение, но это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы. Поэтому, думаю, мы увидим некоторые действия либо добровольные со стороны компании, либо США предпримут действия в ближайшем будущем".
Обвинения в адрес "Роснефти"
В октябре 2019 года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в интервью Financial Times заявил, что "Роснефть" помогает латиноамериканской стране в продаже добываемой нефти, чтобы материально поддерживать режим.
По мнению Абрамса, таким способом Кремль обеспечивает себе ведение внешней политики против США.
10 сентября 2019, 12:41Попытка госпереворота в ВенесуэлеСША допускают введение санкций против "Роснефти"
При этом чиновник на вопрос, почему Вашингтон в таком случае не вводит санкции против "Роснефти", заявил, что любые меры против компании стоит рассматривать в более широком контексте.
В российской компании обвинения Абрамса назвали "незаконными" и заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, работающих с Венесуэлой.
Санкции США
В августе 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции, включив в этот список центральный банк страны и нефтяную компанию PDVSA.
Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.