Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"

МЕХИКО, 7 фев — РИА Новости. Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти" , санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли", — сказал Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы

Обвинения в адрес "Роснефти"

В октябре 2019 года специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что "Роснефть" помогает Каракасу в продаже добываемой нефти, чтобы материально поддерживать режим. По мнению чиновника, Кремль тем самым обеспечивает себе ведение внешней политики против Вашингтона.

На вопрос, почему США в таком случае не вводят санкции против "Роснефти", Абрамс заявил, что любые меры против компании следует рассматривать в более широком контексте.

В "Роснефти" эти обвинения назвали "незаконными" и заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, которые работают с Венесуэлой.

Санкции США

В августе 2019 года Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции, включив в этот список ЦБ страны и нефтяную компанию PDVSA.