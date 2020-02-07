Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T01:32+0300
https://ria.ru/20200207/1564374962.html
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155852/37/1558523727_180:676:2617:2047_1036x0_80_0_0_78be5b971c5ee16e154a4642eeb24ff0.jpg
РИА Новости

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"

01:19 07.02.2020 (обновлено: 01:32 07.02.2020)
46949
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев — РИА Новости. Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли", — сказал Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Обвинения в адрес "Роснефти"

В октябре 2019 года специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что "Роснефть" помогает Каракасу в продаже добываемой нефти, чтобы материально поддерживать режим. По мнению чиновника, Кремль тем самым обеспечивает себе ведение внешней политики против Вашингтона.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
01:06Попытка госпереворота в Венесуэле
Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
На вопрос, почему США в таком случае не вводят санкции против "Роснефти", Абрамс заявил, что любые меры против компании следует рассматривать в более широком контексте.
В "Роснефти" эти обвинения назвали "незаконными" и заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, которые работают с Венесуэлой.

Санкции США

В августе 2019 года Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции, включив в этот список ЦБ страны и нефтяную компанию PDVSA.
Документ также разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
4 февраля, 18:30
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
1382312815
Обсудить 18
Санкции в отношении РоссииНиколас МадуроСергей ЛавровМИД РФРоснефтьВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Актер Дмитрий Нагиев
Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Певица Любовь Успенская
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Лондон
Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России
Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Комар
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Дамаск подвергся ракетной атаке
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
В Риме выявили первый случай заражения итальянца новым коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
06:24В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства
06:18Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян
06:08В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
05:59Беглый сенатор из Колумбии заявила, что власти хотят её убить
05:55Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России
05:49Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
05:41Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
05:39Исследование показало, как авиакомпании подготовились к коронавирусу
05:38Назван способ замедлить старение мозга
05:33Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове
05:25Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
05:20Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
05:19Оперштаб по коронавирусу обсудит завышение аптеками цен на лекарства
05:16США заявили о поддержке Турции в их ответе на действия Дамаска
05:11Лавров пригласил своего мексиканского коллегу посетить Москву
05:04В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
04:59В посольстве пока не знают о состоянии россиян на лайнере в Японии
04:51США возмущены убийством мирных протестующих в Ираке, заявил Помпео
04:48Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния