Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе

"Могу только сказать, что мы находимся в контакте с турецкими коллегами. У нас есть с ними договоренности, которые четко прописывают режим зоны деэскалации в Идлибе, где наши турецкие коллеги обязались отмежевать оппозицию, которая сотрудничает с ними, от террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и "Тахрир аш-Шам"* . К сожалению, пока эти террористы правят бал в идлибской зоне. Поэтому данное обязательство все-таки необходимо выполнить..." - сказал он на пресс-конференции.