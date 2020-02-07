Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Россия и Турция сейчас пытаются урегулировать "на земле" ситуацию в Идлибе в Сирии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Могу только сказать, что мы находимся в контакте с турецкими коллегами. У нас есть с ними договоренности, которые четко прописывают режим зоны деэскалации в Идлибе, где наши турецкие коллеги обязались отмежевать оппозицию, которая сотрудничает с ними, от террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и "Тахрир аш-Шам"* . К сожалению, пока эти террористы правят бал в идлибской зоне. Поэтому данное обязательство все-таки необходимо выполнить..." - сказал он на пресс-конференции.
"Второе обязательство - это необходимость создания внутри идлибской зоны деэскалации так называемой полосы, где не будет никаких вооружений. Это тоже было согласовано. Пока эта цель не достигнута. И наши военные в развитие поручений президентов (РФ Владимира) Путина и (Турции Тайипа) Эрдогана "на земле" решают эти конкретные вопросы", - добавил Лавров.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористические организации, запрещенные в России.