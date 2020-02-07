Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"

При этом нужно понимать: несмотря на определенные шаги части нефтянки в этом направлении, в настоящее время доля вложений нефтегаза в зеленую энергетику (в самом широком смысле: в первую очередь пока это "ветряки" и солнечные батареи, но также хранение энергии и другие технологии) составляет единицы процентов от общего объема инвестиций, подавляющую часть которых по-прежнему составляют нефть и газ.
Но будущее неизвестно. Консенсусом является мнение, что еще от пяти (наиболее пессимистичный прогноз) до 20 лет (наиболее оптимистичный) спрос на нефть будет расти. Однако сама цена на нефть будет определяться балансом спроса и предложения, где остаются неопределенности: и спроса, и сланцевой добычи, и соглашения ОПЕК+. В какой точке окажется равновесие в среднесрочном интервале? А вдруг окажутся правы те, кто по-прежнему инвестирует именно в нефть?