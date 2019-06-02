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РИА Новости

Российская газовая отрасль приобрела "страховку" от американских санкций

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ООО "РН-Пурнефтегаз", дочернего предприятия ОАО "НК Роснефть", на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Сотрудник ООО РН-Пурнефтегаз, дочернего предприятия ОАО НК Роснефть, на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
Первого июня японская пресса сообщила, что французская Total планирует купить у японской Toshiba права на сжижение газа на заводе Freeport LNG в США.
Напомним, что недавно мы уже обсуждали эту историю со всеми подробностями. Если повторить в двух словах, то ситуация следующая: несколько лет назад Toshiba купила эти права, тогда это казалось выгодным. Сейчас конъюнктура рынка изменилась, и японская компания готова даже доплатить за передачу прав (но и обязательств) другой компании. Одним из претендентов была китайская ENN, были заключены предварительные договоренности, но сделка развалилась.
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А сейчас, когда десятипроцентная пошлина на американский СПГ для КНР превратилась в 25%-ную пошлину, о новых договорах с прямым участием китайских компаний на рынке американского СПГ можно забыть как минимум до прекращения торговой войны. Toshiba ищет нового покупателя, причем уже не из Китая. И вот теперь покупателем этих мощностей может стать французская Total.
Почему же нам так интересны стратегии Total на газовом рынке, ведь, казалось бы, это просто еще одна частная история про одну из иностранных нефтегазовых корпораций?
Дело в том, что французской компании принадлежит 19,4% акций "Новатэка". Одновременно Total владеет крупными долями и непосредственно в компаниях "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ — 2" (контролирующим акционером этих двух проектов, естественно, является "Новатэк"). Словом, сотрудничество российской и французской компаний уверенно можно назвать стратегическим без всяких скидок на красивые слова: что хорошо для "Новатэка", хорошо и для Total.
Уже сейчас Total имеет доли в производстве не только российского СПГ, а участвует, к примеру, в проекте Ichthys — правда, очень дорогом, как и все австралийские заводы. Работает компания и как трейдер, заключая договора на покупку и продажу СПГ.
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Но это все старые истории, теперь же французская энергетическая компания делает очевидную ставку на рост доли СПГ в своем бизнесе — не только в России, но и в проектах по всему миру. Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Однако и это еще не все. Как известно, американскую Anadarko сейчас выкупает Occidental Petroleum. Но последнюю не интересует ряд активов приобретаемой компании, поэтому, согласно предварительным договоренностям, все африканские предприятия Anadarko выкупит Total. А среди них — проект крупного (по мощности — чуть меньше "Ямала СПГ") завода СПГ в Мозамбике, окончательное инвестрешение по которому ожидается уже в текущем месяце!
Все описанные четыре сюжета (в США переговоры с Toshiba и контракты с Driftwood, в России — "Арктик СПГ — 2", вероятен и завод в Мозамбике) — события буквально последних двух месяцев, что лишь подтверждает взятый курс на увеличение доли СПГ в бизнесе компании.
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Любопытно и то, что Total настолько уверена в выбранном курсе, что готова не экономить при инвестициях в СПГ. Интересно посмотреть, насколько изменятся и изменятся ли вообще параметры сделки с Toshiba по сравнению с условиями для ENN. Но для китайской компании они были не очень комфортными, что отчасти и привело к отказу. Прямые инвестиции в Driftwood LNG также можно считать рискованными. А инвестиции в "Арктик СПГ — 2" сделаны по принципу непропорционального финансирования — иностранные инвесторы платят несколько больше своей доли инвестиций в завод (что хорошо для самого "Новатэка", но увеличивает себестоимость производства для этих внешних инвесторов).
Если же возвратиться к стратегическому сотрудничеству Total и "Новатэка", какие из всего этого можно сделать выводы.
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Во-первых, инвестиции в географически разнесенные проекты позволят Total стать эффективным трейдером СПГ. У "Новатэка" пока такой возможности нет, и здесь можно рассчитывать на сотрудничество. В условиях достаточно конкурентного рынка, а он ожидается именно таковым, всем компаниям придется быть очень эффективными, что, в частности, достигается за счет оптимизации логистики.
С другой стороны, актуален и рост загрузки Северного морского пути, что проще всего сделать, направляя максимальные объемы арктического СПГ в Китай. КНР по-прежнему стремительно наращивает долю СПГ в своем энергобалансе (уже третий год ежегодный рост спроса свыше 40%!): этот рынок стал вторым после японского по размеру, и особенно важным — как рынок растущий. Однако путь американскому СПГ туда сейчас закрыт. Но никто не запрещает "меняться" газом.
Например, Total направит американский СПГ на другие рынки, а бо́льшие объемы российского СПГ (в числе которых есть и доля для Total) по обменным схемам будут попадать в Китай. Пока на эти темы можно только спекулировать, но в любом случае сотрудничество с крупным трейдером при вывозе российского сжиженного газа было бы очень кстати.
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Во-вторых, главное. Как известно, над российским СПГ-сектором по-прежнему висит угроза санкций со стороны США: слишком высок соблазн убрать конкурента подобным путем. Сотрудничество с международной Total и ранее считалось своеобразной страховкой от санкций. Теперь же, когда инвестиции Total в американский СПГ только нарастают (а еще, помимо описанных сюжетов, у компании есть несколько контрактов на закупку СПГ у американских производителей), эта страховка становится еще более оправданной.
То есть возможный санкционный удар по российскому СПГ (читай — "Новатэку"; а механизмы здесь известны — запрет на сотрудничество и т. д.) будет означать удар по Total, компании, у которой много активов в секторе СПГ и в самих США. Конечно, гарантий здесь быть не может, но в нынешней конфигурации участников рынка возможные санкции США против российского сектора СПГ означают выстрел если не в собственную ногу, то по крайней мере в собственный палец.
Ну и повторимся: пока информационный повод, с которого мы начали материал, — это еще не сообщение о сделке по американским активам Toshiba, а "утечка" о предметно ведущихся переговорах с высокой вероятностью заключения сделки. Но в любом случае, как бы ни закончились переговоры, все это совершенно не отменяет сделанных соображений.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
2207103112
Обсудить 13
КитайРоссияСШААвторыМнение - АвторыЭкономика
Популярные комментарии
Автор растрогал своей наивностью. Вот так и живем в России иллюзиями, да сказками.
2 июня, 10:03
АСАртур Саляхов
19300013
Думаю если обьединиться всем странам, и предьявить свои санкции и притензии к США - то и проблем не будет. Врятли вокруг Америки крутится весь мировой бизнес !!! Вот призывает США другие страны не покупать товары в России, а сами покупают Российский газ и ракетные двигатели! Так скажите миру правду - введите свои санкции на ракетные двигатели и сжиженный Российский газ!!! Или боитесь потерять прибыль??!
2 июня, 09:13
Robin Bobin
1910002
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