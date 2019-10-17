"Волшебную технологию будущего" в США спасут только огромные деньги

Обсуждать перспективы добычи сланцевой нефти и сложно, и просто одновременно. Сложно — так как на конечный результат действует масса противоречивых факторов. Просто — поскольку в связи с данным обстоятельством единственный вывод сводится к формуле "понятно, что ничего не понятно".

Причем это не просто красивая фраза. О том, что достоверно прогнозировать ситуацию со сланцевой добычей в США сложно, сообщают и авторитетные консалтинговые компании, которые плотно погружены во всю геологическую кухню сланцевой добычи, подробно изучают отчетность и финансовые планы компаний. Словом, проводят ту работу, которую внешний наблюдатель просто не в состоянии провести в одиночку и без полной вовлеченности в проблему.

На таком фоне внешнему наблюдателю тем не менее вполне по силам выделить все основные факторы, от которых зависят перспективы сланцевой (а с ней и суммарной) добычи нефти в США.

Традиционно основным индикатором для наблюдения считается активность буровых работ. И хотя последние данные (они публикуются еженедельно) показали рост числа работающих буровых установок на две единицы, среднесрочный тренд наблюдается негативный. За нынешний год число работающих буровых снизилось на 20%: сейчас в США на нефть работает 712 буровых по сравнению с 885 в конце прошлого года, когда их число находилось на локальном максимуме. Напомним, поскольку продуктивность сланцевых скважин быстро падает, бурение новых нужно вести регулярно.

Одновременно следует отметить, что снижение числа работающих буровых (если оно не кратное) необязательно приведет к падению добычи, плюс существует и инерция. Кроме того, остается фактор пробуренных, но не законченных скважин (то есть тех, где еще не проведен гидроразрыв, после которого можно начинать добычу). Такие скважины относительно быстро могут быть запущены при благоприятной ценовой обстановке или, к примеру, в случае начала работы нового нефтепровода в данном районе. Объемы добычи на этих скважинах не коррелируют с работой буровых установок.

В прогнозах важна и динамика объемов накопленной добычи для новых скважин (то есть сколько из скважины можно получить нефти за все время ее работы). Грубо говоря, лучше или хуже предыдущих оказываются новые скважины? Этот показатель может как расти, так и падать, причем данные в различных источниках подчас разнятся. В свою очередь, накопленная добыча скважины может зависеть от двух факторов: во-первых, от качества участков для бурения (скептики говорят, что они становятся хуже, оптимисты — что качественных участков еще предостаточно); во-вторых, от особенностей буровых работ. Успехи и накопленный опыт в бурении позволяют обеспечивать более тонкую настройку, что положительно сказывается на продуктивности скважины. Кроме того, важную роль играют длина скважины и число сделанных гидроразрывов, впрочем, на эти параметры при анализе продуктивности данные обычно нормируются.

Как видно из всего вышесказанного, обилие факторов предполагает высокую степень неопределенности, а в некоторых случаях и манипуляций при анализе перспектив сланцевой добычи.

Но сейчас основной аспект обсуждений — каким образом будет распределяться денежный поток, получаемый компаниями от операционной деятельности. Скептики отмечают, что нужно гасить долги (на это денег хватает), а также неплохо было бы начинать возвращать деньги акционерам через выплату дивидендов. В таком случае свободных денег не останется, а значит, бурить новые скважины будет не на что. Все это приведет к отсутствию значимого роста добычи.

Данный фактор действительно мог бы стать критическим для перспектив "сланца", если бы не одно но. Нужно помнить, что в сланцевую индустрию заходят два нефтегазовых гиганта — это ExxonMobil и Chevron.

Компании — транснациональные, но с американскими происхождением и пропиской. Мы уже обсуждали ранее планы этих монстров увеличить свою сланцевую добычу нефти в США. В планах — суммарный прирост "сланца" по двум компаниям в размере не менее полутора миллиона баррелей в день до 2023 года.

И в этом контексте сейчас же любопытно обратить внимание на распродажи этими компаниями своих активов по всему миру. ExxonMobil объявила о программе сокращения активов на 15 миллиардов долларов.

Только несколько свежих примеров:

— компания продает свои активы в Малайзии, которые могут принести до трех миллиардов;

— уже договорилась о реализации добывающих активов в Норвегии на 4,5 миллиарда;

— в списке на продажу прочие (но не все!) азиатские активы (Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Австралия).

— ExxonMobil также ищет покупателя на долю в нефтяном месторождении в Азербайджане. И, кстати, ровно то же самое делает и Chevron, ожидая выручить за свою долю в месторождении два миллиарда долларов.

Нельзя утверждать, что абсолютно все эти деньги уйдут в "сланцы". Хотя обе компании планируют в большей степени сконцентрироваться на "домашней" добыче, не стоит забывать, что, помимо сланцевой, есть и глубоководная добыча в Мексиканском заливе. Часть средств будет потрачена и на другие цели. Но сланцевая добыча также получит поддержку.

Кроме того, стоимость кредита для ТНК примерно в два раза ниже, чем для сланцевых компаний, что тоже облегчит финансирование.

При этом важно понимать, что относительно небольшие чисто сланцевые компании действительно за эти годы накопили большой опыт. В том числе и потому, что экспериментировали, бурили не самые оптимальные скважины, но получали опыт. Тот самый случай, когда этот опыт — действительно сын ошибок. И он по большому счету и стоил компаниям тех самых денег, которые они задолжали инвесторам.

Если обнулить старые долговые проблемы, но сохранить наработки, то экономика "сланцев" будет выглядеть более привлекательной. Возможно, банкротств и не будет, но опыт национальных сланцевых компаний транснациональные корпорации тем или иным способом получат. И кстати: как недавно сообщали СМИ, Chevron уже создал сразу несколько совместных предприятий и партнерств с добывающими сланцевую нефть компаниями.

Если говорить о суммарной картине по всему рынку, то консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует относительно небольшое снижение инвестиций в "сланец" в нынешнем и 2020 году (по сравнению с 2018-м) и последующий небольшой же рост.

В начале 2019-го мы обсуждали, что прогнозы роста американской добычи примерно на миллион баррелей в день за текущий год выглядят вполне разумно.

Год еще не завершился, но в настоящее время суммарная добыча в США оценивается в 12,6 миллиона баррелей по сравнению 11,7 миллиона баррелей в начале года. То есть пока все выглядит так, что прибавка добычи в миллион баррелей в день по итогам года будет реализована.