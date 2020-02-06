Зеленский рассказал о ходе расследования по прослушке премьера Украины

"Чтоб вы понимали, что происходило вчера (в среду – ред.) – 25 обысков в УГО (управлении госохраны – ред.)", - сказал Зеленский во время поездки во Львовскую область. Трансляцию вел телеканал "Наш".

Отвечая на вопрос, почему прошли обыски у журналистов, Зеленский отметил, что, по его данным, с их техники записи прослушки Гончарука были загружены в интернет. Президент добавил, что сейчас правоохранители ищут тех, кто записывал разговоры премьера и кто заказал прослушку.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.