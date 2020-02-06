Зеленский рассказал о ходе расследования по прослушке премьера Украины

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по делу о прослушивании разговоров премьер-министра Алексея Гончарука правоохранители в среду провели 25 обысков в Управлении госохраны.
Ранее управление государственной охраны Украины заявило, что не причастно к обнародованию в сети аудиозаписи с совещания премьера, и отметило, что их заданием является недопущение прослушивания должностных лиц.
"Чтоб вы понимали, что происходило вчера (в среду – ред.) – 25 обысков в УГО (управлении госохраны – ред.)", - сказал Зеленский во время поездки во Львовскую область. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Отвечая на вопрос, почему прошли обыски у журналистов, Зеленский отметил, что, по его данным, с их техники записи прослушки Гончарука были загружены в интернет. Президент добавил, что сейчас правоохранители ищут тех, кто записывал разговоры премьера и кто заказал прослушку.
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Он напомнил, что кабинет премьер-министра, в котором его прослушивали, является режимным объектом и это "серьезное дело".
В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала "1+1". По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьера. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Как передало агентство УНИАН, обыски прошли также дома у журналиста телеканала Дениса Данько. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что ОБСЕ обеспокоена обысками на телеканале "1+1" и просит власти Украины предоставить больше информации. Комитет Рады по вопросам свободы слова признал обыски вмешательством в деятельность журналистов.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.
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