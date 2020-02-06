Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T18:28+0300
https://ria.ru/20200206/1564366646.html
Зеленский рассказал о ходе расследования по прослушке премьера Украины
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564110625_0:0:3279:1844_1036x0_80_0_0_19fd378ab8475677d9ff68b1a7e3e19e.jpg
РИА Новости

Зеленский рассказал о ходе расследования по прослушке премьера Украины

18:28 06.02.2020
565
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по делу о прослушивании разговоров премьер-министра Алексея Гончарука правоохранители в среду провели 25 обысков в Управлении госохраны.
Ранее управление государственной охраны Украины заявило, что не причастно к обнародованию в сети аудиозаписи с совещания премьера, и отметило, что их заданием является недопущение прослушивания должностных лиц.
"Чтоб вы понимали, что происходило вчера (в среду – ред.) – 25 обысков в УГО (управлении госохраны – ред.)", - сказал Зеленский во время поездки во Львовскую область. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Отвечая на вопрос, почему прошли обыски у журналистов, Зеленский отметил, что, по его данным, с их техники записи прослушки Гончарука были загружены в интернет. Президент добавил, что сейчас правоохранители ищут тех, кто записывал разговоры премьера и кто заказал прослушку.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
27 января, 05:53
Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"
Он напомнил, что кабинет премьер-министра, в котором его прослушивали, является режимным объектом и это "серьезное дело".
В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала "1+1". По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьера. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Как передало агентство УНИАН, обыски прошли также дома у журналиста телеканала Дениса Данько. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что ОБСЕ обеспокоена обысками на телеканале "1+1" и просит власти Украины предоставить больше информации. Комитет Рады по вопросам свободы слова признал обыски вмешательством в деятельность журналистов.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
5 февраля, 06:50
СМИ: Гончарук не сдержал данное Зеленскому обещание
0160100
Обсудить 1
Алексей ГончарукАлександр ДубинскийАрлем ДезирВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Заседание Верховной рады Украины
Угрожавшая Зеленскому депутат Рады не пришла в Госбюро расследований
Наручники
Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком
Небоскребы делового центра Москва-сити
Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
Маруся Зверобой
Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что он был на ее допросе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Карелии задержали министра и директора аэропорта, сообщил источник
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов обсудил с послом Великобритании "сделку века"
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Флаг Украины
Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Группа "1+1 медиа" попросила Зеленского не допустить давления на СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
Лента новостейМолния