Жителя Йошкар-Олы будут судить за попытку убийства после срыва свадьбы

По версии следствия, молодые мужчина и женщина расстались незадолго до планируемого бракосочетания. Молодой человек обвинил в этом мать общей знакомой. Сын этой женщины пришел домой к обвиняемому, где в ходе ссоры хозяин квартиры нанес гостю три удара ножом в спину. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.