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Жителя Йошкар-Олы будут судить за попытку убийства после срыва свадьбы
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РИА Новости

Жителя Йошкар-Олы будут судить за попытку убийства после срыва свадьбы

16:44 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев — РИА Новости. Молодой житель Йошкар-Олы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство из-за разрыва отношений с девушкой накануне свадьбы, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.
По версии следствия, молодые мужчина и женщина расстались незадолго до планируемого бракосочетания. Молодой человек обвинил в этом мать общей знакомой. Сын этой женщины пришел домой к обвиняемому, где в ходе ссоры хозяин квартиры нанес гостю три удара ножом в спину. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.
"В отношении 22-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Марий ЭлРоссияСледственный комитет РФЙошкар-ОлаПроисшествия
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