В Москве простятся с погибшим в Цхинвале российским советником

ЦХИНВАЛ, 6 фев - РИА Новости. Прощальная церемония с советником России по здравоохранению и социальному развитию Южной Осетии Игорем Галем и его супругой Ириной Галь состоится в Боткинской больнице в Москве, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на посольство РФ в республике.
"Прощальная церемония с россоветником по вопросам здравоохранения Южной Осетии Игорем Галем и его супругой Ириной Галь состоится в Боткинской больнице в Москве. Накануне, в среду, с врачом и его супругой простились в Северной Осетии", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, в церемонии приняли участие советник-посланник российского посольства в республике Александр Журов, советник Сергей Кисляков, министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии Олег Ремизов, заместитель министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Агунда Плиева и другие.
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, реформируя республиканское здравоохранение.