В Москве простятся с погибшим в Цхинвале российским советником

"Прощальная церемония с россоветником по вопросам здравоохранения Южной Осетии Игорем Галем и его супругой Ириной Галь состоится в Боткинской больнице в Москве. Накануне, в среду, с врачом и его супругой простились в Северной Осетии", - пишет Sputnik.