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В Москве простятся с погибшим в Цхинвале российским советником
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РИА Новости

В Москве простятся с погибшим в Цхинвале российским советником

16:36 06.02.2020 (обновлено: 16:37 06.02.2020)
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© Sputnik / Наталья АйриянИгорь Галь
Игорь Галь
© Sputnik / Наталья Айриян
Игорь Галь. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 6 фев - РИА Новости. Прощальная церемония с советником России по здравоохранению и социальному развитию Южной Осетии Игорем Галем и его супругой Ириной Галь состоится в Боткинской больнице в Москве, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на посольство РФ в республике.
Ранее министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев сообщил, что Галь и его супруга скончались в съемном доме в Цхинвале. Тела супругов отправили в Северную Осетию для проведения экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что причиной смерти стало воздействие угарного газа.
"Прощальная церемония с россоветником по вопросам здравоохранения Южной Осетии Игорем Галем и его супругой Ириной Галь состоится в Боткинской больнице в Москве. Накануне, в среду, с врачом и его супругой простились в Северной Осетии", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, в церемонии приняли участие советник-посланник российского посольства в республике Александр Журов, советник Сергей Кисляков, министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии Олег Ремизов, заместитель министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Агунда Плиева и другие.
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, реформируя республиканское здравоохранение.
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ЦхинвалЮжная ОсетияРоссияВ мире
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