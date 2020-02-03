В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга умерли в Российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга умерли в Цхинвале , сообщил РИА Новости министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев

"Подробности мне не известны. На месте находится все руководство", — уточнил собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева добавила, что "видимых следов насильственной смерти нет".

"Работают правоохранительные органы. Выводы делать пока рано", — сказала она РИА Новости.