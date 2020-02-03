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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
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РИА Новости

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

19:05 03.02.2020 (обновлено: 01:28 04.02.2020)
189940
© Sputnik / Наталья АйриянИгорь Галь
Игорь Галь
© Sputnik / Наталья Айриян
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга умерли в Цхинвале, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.
"Подробности мне не известны. На месте находится все руководство", — уточнил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева добавила, что "видимых следов насильственной смерти нет".
"Работают правоохранительные органы. Выводы делать пока рано", — сказала она РИА Новости.
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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Дмитрий МедоевЦхинвалЮжная ОсетияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Цэ Белоруссия тоже
3 февраля, 19:42
Сережка Кукинсон
53310243
Я смотрю, все новости - сплошной негатив. Такое ощущение, что специально людей в депрессию вгоняют .. Или правда, в стране ничего положительного не происходит..
3 февраля, 21:45
ggromov007
4912405
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