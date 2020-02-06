Эксперты оценили итоги дипломатического турне Помпео по странам СНГ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Турне госсекретаря США Турне госсекретаря США Майка Помпео по четырем городам постсоветского пространства не принесло ощутимых результатов и было больше похоже на зондирование почвы, полагают эксперты.

Госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетил Украину Белоруссию , Казахстан и Узбекистан.

"Если коротко сформулировать результаты визита Помпео в Центральную Азию, можно сказать "много эмоций – ноль результатов", - заявил политолог, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня". По его мнению, посещение Помпео стран Центральной Азии прошло на фоне несостоятельности некоторых американских геополитических проектов. В пример он привел проект "Большая Центральная Азия", включающий пять стран Центральной Азии плюс Пакистан и Афганистан, а также "Великий Шелковый путь", который был перекрыт китайской инициативой "Один пояс - один путь".

По мнению Полетаева, США отличает "не совсем глубокое" понимание региона Центральной Азии. Он также напомнил, что стратегия США по Центральной Азии, о которой не раз заявлял Вашингтон, осталась неизвестной. "В целом визит Помпео – это фигура дипломатической вежливости на фоне еще и того, что в Узбекистане и Казахстане прошел политический транзит власти", - сказал Полетаев. Также этот визит можно назвать "прощупыванием ситуации", полагает он.

Что касается визита Помпео в Центральную Азию, "он туда поехал неслучайно, потому что прекрасно понимает, какие проблемы имеются у китайских товарищей", полагает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. "Определенные шансы Соединенные Штаты в Центральной Азии видят. Второй момент – они задумываются о том, что когда-то придется уходить из Афганистана. И они зондируют, в том числе в контактах с представителями стран Центральной Азии: они с этим уходом справятся сами или все-таки будут вынуждены обратиться за помощью в этой ситуации, после ухода Соединенных Штатов, к России, а значит многие американские вложения, которые до этого делались в Центральной Азии, могут обесцениться", - пояснил он.

Негативный резонанс поездки Помпео несколько преувеличен, уверен философ, руководитель стратегической группы "София" Андрей Ермолаев. "Эта поездка мне напоминает "зондаж боем", потому что практических результатов, заявленных "вкусных" предложений ряду государств, по сути, Помпео не привёз", - сказал эксперт.

По его словам, "в большой американской политике украинская тема ушла на периферию", и куда более значимыми и интересными были визиты в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. "Мы видим, что Соединенные Штаты ищут пути, как замедлить процесс континентального сближения стран Евразии. Это связано не только с проектом "Один пояс - один путь", но и с сохраняющимся охлаждением отношений Евросоюза и России и пока не найденных ключей к преодолению санкционной политики и возвращению эффективной взаимной инвестиционной политики", - отметил Ермолаев.

По его мнению, в будущем на первое место выйдут способности государств использовать в своих интеграционных геопроектах экономическую силу, то есть переходить "от политики силы к политике выгоды". В этом отношении турне Помпео проявило слабости США, отметил эксперт. "Соединенные Штаты - сильная сторона в плане дипломатии, военного влияния, деятельности спецслужб, но она крайне слаба как крупный консолидированный государственный субъект", - пояснил он.

Визит Помпео произошёл в важный момент с точки зрения внутриполитической ситуации, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. "Дело в том, что представители администрации хорошо понимали, что процесс импичмента идет к концу, Трамп выйдет сухим из воды, и, следовательно, у администрации будут развязаны руки для того, чтобы развивать какие-то внешнеполитические инициативы", - пояснил он.