Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T17:56+0300
https://ria.ru/20200206/1564359200.html
Эксперты оценили итоги дипломатического турне Помпео по странам СНГ
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564158267_0:44:1166:700_1036x0_80_0_0_808a48627a1a90981f395b7089f5ee8f.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили итоги дипломатического турне Помпео по странам СНГ

16:18 06.02.2020 (обновлено: 17:56 06.02.2020)
2369
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Турне госсекретаря США Майка Помпео по четырем городам постсоветского пространства не принесло ощутимых результатов и было больше похоже на зондирование почвы, полагают эксперты.
Госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Госсекретарь США Майк Помпео
3 февраля, 08:00
Что предложил Помпео Киеву и Минску
"Если коротко сформулировать результаты визита Помпео в Центральную Азию, можно сказать "много эмоций – ноль результатов", - заявил политолог, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня". По его мнению, посещение Помпео стран Центральной Азии прошло на фоне несостоятельности некоторых американских геополитических проектов. В пример он привел проект "Большая Центральная Азия", включающий пять стран Центральной Азии плюс Пакистан и Афганистан, а также "Великий Шелковый путь", который был перекрыт китайской инициативой "Один пояс - один путь".
По мнению Полетаева, США отличает "не совсем глубокое" понимание региона Центральной Азии. Он также напомнил, что стратегия США по Центральной Азии, о которой не раз заявлял Вашингтон, осталась неизвестной. "В целом визит Помпео – это фигура дипломатической вежливости на фоне еще и того, что в Узбекистане и Казахстане прошел политический транзит власти", - сказал Полетаев. Также этот визит можно назвать "прощупыванием ситуации", полагает он.
Госсекретарь США Майк Помпео
31 января, 12:51
В Кремле прокомментировали визит Помпео на Украину
Что касается визита Помпео в Центральную Азию, "он туда поехал неслучайно, потому что прекрасно понимает, какие проблемы имеются у китайских товарищей", полагает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. "Определенные шансы Соединенные Штаты в Центральной Азии видят. Второй момент – они задумываются о том, что когда-то придется уходить из Афганистана. И они зондируют, в том числе в контактах с представителями стран Центральной Азии: они с этим уходом справятся сами или все-таки будут вынуждены обратиться за помощью в этой ситуации, после ухода Соединенных Штатов, к России, а значит многие американские вложения, которые до этого делались в Центральной Азии, могут обесцениться", - пояснил он.
Негативный резонанс поездки Помпео несколько преувеличен, уверен философ, руководитель стратегической группы "София" Андрей Ермолаев. "Эта поездка мне напоминает "зондаж боем", потому что практических результатов, заявленных "вкусных" предложений ряду государств, по сути, Помпео не привёз", - сказал эксперт.
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
4 февраля, 08:00
Геополитика по "конкурентным ценам" от Майка Помпео
По его словам, "в большой американской политике украинская тема ушла на периферию", и куда более значимыми и интересными были визиты в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. "Мы видим, что Соединенные Штаты ищут пути, как замедлить процесс континентального сближения стран Евразии. Это связано не только с проектом "Один пояс - один путь", но и с сохраняющимся охлаждением отношений Евросоюза и России и пока не найденных ключей к преодолению санкционной политики и возвращению эффективной взаимной инвестиционной политики", - отметил Ермолаев.
По его мнению, в будущем на первое место выйдут способности государств использовать в своих интеграционных геопроектах экономическую силу, то есть переходить "от политики силы к политике выгоды". В этом отношении турне Помпео проявило слабости США, отметил эксперт. "Соединенные Штаты - сильная сторона в плане дипломатии, военного влияния, деятельности спецслужб, но она крайне слаба как крупный консолидированный государственный субъект", - пояснил он.
Москва
3 февраля, 13:20Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Кремле не поверили в "сверхбыстрое сближение" США и Белоруссии
Визит Помпео произошёл в важный момент с точки зрения внутриполитической ситуации, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. "Дело в том, что представители администрации хорошо понимали, что процесс импичмента идет к концу, Трамп выйдет сухим из воды, и, следовательно, у администрации будут развязаны руки для того, чтобы развивать какие-то внешнеполитические инициативы", - пояснил он.
Васильев также указал на новые посылы Вашингтона в отношении Киева и Минска. "Украине поставили еще одну красную черту - никакого сближения с Китаем", - сказал эксперт. "Если раньше Киев был "на счетчике" по фамилии Байден, то теперь он на счетчике под названием "Китай". Я думаю, за этим американцы будут тщательно следить", - сказал он. "Белоруссии было ясно показано - США подставят плечо в случае ухудшения отношений с Россией", - отметил Васильев. По его мнению, Минску продемонстрировали, что теперь с ним можно иметь и развивать отношения, особенно в случае ухудшения дел на "восточном векторе".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
3 февраля, 08:00
Американские эксперты: "На Украину всем плевать"
661000
Обсудить 1
Майк ПомпеоУзбекистанБелоруссияСШАКазахстанУкраинаВ мире
Рекомендуем
Игорь Галь
В Москве простятся с погибшим в Цхинвале российским советником
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Жан-Поль Готье объяснил "некрасивость" русских мужчин
Телеведущая Ольга Скабеева в студии 60 минут во время интервью в Москве
Скабеева высмеяла потасовку депутатов в Раде
Оформление полиса ОСАГО
Госдума отклонила законопроект о сроке заключения договора ОСАГО
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп оправдан. Выстоит ли американская демократия?
Путин выступил против обязаловки при распределении в вузах
Путин оценил идею вернуть систему распределения в вузах
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Павел Завальный
В ГД оценили отказ государственных компаний Польши от российского угля
Здание Минюста РФ
В Минюсте ответили на критику в адрес проекта нового КоАП
Сотрудник полиции в Ираке
Источник: в Ираке застрелили влиятельного сторонника шиитского лидера
Путин призвал убирать вузы-пустышки в РФ
Путин призвал закрыть "вузы-пустышки"
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Алиев подтвердил встречу военного руководства России и НАТО в Баку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
Лента новостейМолния