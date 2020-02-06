Депутаты Рады потребовали увольнения главы антикоррупционного бюро

Ранее Госбюро расследований заподозрило Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области в период с 2017 год по 2019 год и не внес в декларацию этот отдых, который обошелся в примерно 20 тысяч долларов. По данным Национального антикоррупционного бюро, за него платило третье лицо. Кроме того, занимавший на тот момент пост генпрокурора Украины Юрий Луценко ранее подтвердил СМИ, что следователи Госбюро расследований установили по письменным заявлениям работников этого хозяйства, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей Сытник "забыл заплатить немалую сумму наличными".