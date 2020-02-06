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Депутаты Рады потребовали увольнения главы антикоррупционного бюро
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РИА Новости

Депутаты Рады потребовали увольнения главы антикоррупционного бюро

16:13 06.02.2020 (обновлено: 16:14 06.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Более 150 депутатов Верховной рады Украины требуют увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за внесения его в реестр коррупционеров, заявил в четверг депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Ранее суд в Ровенской области оштрафовал Сытника на 135 долларов с конфискацией подарков в доход государства за элитный отдых. Он назвал такое решение незаконным и подал апелляцию. После этого Сытник был внесен в базу единого государственного реестра коррупционеров. По украинскому законодательству, Верховная рада при наличие оснований по предложению не менее 150 депутатов может принять решение об увольнении главы НАБУ, для этого достаточно 226 голосов.
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"В Раде собрали более 150 подписей народных депутатов с требованием увольнения внесённого в реестр коррупционеров Украины директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, свои подписи поставили представители практически всех фракций и групп парламента. Гончаренко добавил, что "коррупционер не может возглавлять НАБУ".
Ранее Госбюро расследований заподозрило Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области в период с 2017 год по 2019 год и не внес в декларацию этот отдых, который обошелся в примерно 20 тысяч долларов. По данным Национального антикоррупционного бюро, за него платило третье лицо. Кроме того, занимавший на тот момент пост генпрокурора Украины Юрий Луценко ранее подтвердил СМИ, что следователи Госбюро расследований установили по письменным заявлениям работников этого хозяйства, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей Сытник "забыл заплатить немалую сумму наличными".
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Европейская солидарностьСитуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Артем СытникАлексей ГончаренкоЮрий ЛуценкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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