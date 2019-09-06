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РИА Новости

Суд оштрафовал главу антикоррупционного бюро Украины за элитный отдых

14:16 06.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Суд в Ровенской области оштрафовал на 135 долларов директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых, сообщил в пятницу его адвокат Владислав Кича.
Ранее Госбюро расследований заподозрило Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области в период с 2017 год по 2019 год и не внес в декларацию этот отдых, который обошёлся в примерно 20 тысяч долларов. По данным Национального антикоррупционного бюро, за него платило третье лицо. Кроме того, занимавший на тот момент пост генпрокурора Украины Юрий Луценко ранее подтвердил СМИ, что следователи Госбюро расследований установили по письменным заявлениям работников этого хозяйства, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей Сытник "забыл заплатить немалую сумму наличными".
"Решение суда притянуто за уши и по форме, и по сути. Признали виновным (Сытника – ред.) и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (около 135 долларов)", - цитирует Кичу агентство "Украинские новости".
По его словам, защита обязательно подаст апелляцию на это решение.
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