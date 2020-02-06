Путин: разговоры о "расселении" вузов Москвы и Петербурга неприемлемы

"Проблем еще много, вопросов остается достаточно. И главный из них - это сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь действуют более двухсот высших учебных заведений. И если не считать их собственные региональные филиалы, это свыше четверти всех вузов страны", - рассказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

В XIX и XX веках на определенных исторических этапах, по словам президента, подобная концентрация была объективной. Однако затем она приобрела "явно гипертрофированные формы, в том числе из-за общих социально-экономических диспропорций в стране на рубеже XXI века".

"Сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России. Но все равно добавлю, конечно же, решать эту проблему по команде, чисто административно, говорить о высоких национальных интересах и задачах и забывать при этом о жизни, о самих преподавателях, о студентах было бы, конечно, ошибкой, грубой ошибкой. Все эти разговоры - расселить студенческую Москву и студенческий Питер, - конечно, неприемлемы. Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами, это пока очевидно", - отметил Путин.