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Путин: разговоры о "расселении" вузов Москвы и Петербурга неприемлемы
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РИА Новости

Путин: разговоры о "расселении" вузов Москвы и Петербурга неприемлемы

16:06 06.02.2020 (обновлено: 16:09 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Разговоры о "расселении" вузов Москвы и Санкт-Петербурга неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Проблем еще много, вопросов остается достаточно. И главный из них - это сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь действуют более двухсот высших учебных заведений. И если не считать их собственные региональные филиалы, это свыше четверти всех вузов страны", - рассказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
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В XIX и XX веках на определенных исторических этапах, по словам президента, подобная концентрация была объективной. Однако затем она приобрела "явно гипертрофированные формы, в том числе из-за общих социально-экономических диспропорций в стране на рубеже XXI века".
"Сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России. Но все равно добавлю, конечно же, решать эту проблему по команде, чисто административно, говорить о высоких национальных интересах и задачах и забывать при этом о жизни, о самих преподавателях, о студентах было бы, конечно, ошибкой, грубой ошибкой. Все эти разговоры - расселить студенческую Москву и студенческий Питер, - конечно, неприемлемы. Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами, это пока очевидно", - отметил Путин.
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