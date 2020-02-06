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В ДНР обвинили Киев в дискриминации Донбасса в вопросе соцпособий
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РИА Новости

В ДНР обвинили Киев в дискриминации Донбасса в вопросе соцпособий

15:24 06.02.2020
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© Фото : Официальный сайт Народного Совета - законодательного органа Донецкой Народной Республики Подробнее на сайте Народного Совета ДНР Депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков
Депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков
© Фото : Официальный сайт Народного Совета - законодательного органа Донецкой Народной Республики Подробнее на сайте Народного Совета ДНР
Депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Заявление депутата Верховной рады Украины о невозможности выплачивать пенсии жителям Донбасса из-за их взглядов демонстрирует продолжающуюся политику Киева по дискриминации людей из-за их убеждений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Куренков.
Ранее депутат Верховной рады от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что Украина не может выплачивать пенсии жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса, поскольку неизвестно, как они относятся к РФ.
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"Манифест бомонда". Почему политики в Киеве против пенсий для ДонбассаСоратница Зеленского призвала в Раде не платить пенсии в Донбассе. Чем продиктовано такое заявление, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.
"Отказать жителям Донбасса в пенсии могут только люди, окончательно утратившие честь и совесть. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою бесчеловечную природу. Люди зарабатывали свои пенсии тяжелым трудом. Именно те, кто сейчас на пенсионном обеспечении, создавали те материальные активы, которыми сейчас распоряжаются "слуги народа", - сказал РИА Новости Куренков.
По его словам, таким образом жителям Донбасса хотят отказать в их законном праве на пенсию.
"Возникает вопрос, если Украина лишает своего гражданина средств к существованию на основании его убеждений, является ли она демократическим государством? Замена (экс-президента Украины Петра- ред.) Порошенко на (президента Владимира - ред.) Зеленского никак не отразилась на отношении к жителям Донбасса. Мы наблюдаем продолжение политики дискриминации граждан по идеологическому признаку, поэтому ни о какой реинтеграции Донбасса с Украиной речь идти не может", - добавил депутат парламента ДНР.
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В среду парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев и предлагает отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.
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Александр КуренковСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВ мире
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