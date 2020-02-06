В ДНР обвинили Киев в дискриминации Донбасса в вопросе соцпособий

Ранее депутат Верховной рады от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что Украина не может выплачивать пенсии жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса, поскольку неизвестно, как они относятся к РФ.

"Отказать жителям Донбасса в пенсии могут только люди, окончательно утратившие честь и совесть. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою бесчеловечную природу. Люди зарабатывали свои пенсии тяжелым трудом. Именно те, кто сейчас на пенсионном обеспечении, создавали те материальные активы, которыми сейчас распоряжаются "слуги народа", - сказал РИА Новости Куренков.

По его словам, таким образом жителям Донбасса хотят отказать в их законном праве на пенсию.

"Возникает вопрос, если Украина лишает своего гражданина средств к существованию на основании его убеждений, является ли она демократическим государством? Замена (экс-президента Украины Петра- ред.) Порошенко на (президента Владимира - ред.) Зеленского никак не отразилась на отношении к жителям Донбасса. Мы наблюдаем продолжение политики дискриминации граждан по идеологическому признаку, поэтому ни о какой реинтеграции Донбасса с Украиной речь идти не может", - добавил депутат парламента ДНР.