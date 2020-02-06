Япония не пустит в страну иностранцев с лайнера, идущего из Гонконга

ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Япония намерена не допустить в страну иностранцев с борта идущего к ее берегам из Гонконга круизного лайнера Westerdam, на котором могут находиться зараженные новым коронавирусом люди, заявил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ

Как передал телеканал NHK , на очередном заседании штаба по мерам против распространения коронавируса глава японского правительства заявил, что запрет будет действовать с 7 февраля и распространится на все другие подобные случаи в будущем.

"Скоро в Японии ожидается заход из Гонконга круизного судна Westerdam, на котором были выявлены симптомы заражения коронавирусом нового типа. Как и ранее, когда на основе закона об иммиграции мы принимали решения о запрете въезда иностранцев по определенным причинам, на этот раз тоже в отношении иностранных граждан на борту лайнера Westerdam будут приняты дополнительно меры по запрету на въезд в страну, если не будет каких-то особых обстоятельств", - приводит NHK слова Абэ.

В то же время на якоре у порта Йокогама в Японии находится еще один круизный лайнер Diamond Princess, на котором из-за карантина блокированы примерно 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По меньшей мере 20 человек с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Третий круизный лайнер World Dream заблокирован на карантине в Гонконге также из-за опасений распространения коронавируса. Лайнер отправился в плаванье 24 января из катайского города Гуанчжоу. Стало известно, что у трех пассажиров этого лайнера, которые были в путешествии с 19 по 24 января, диагностировали новый тип коронавируса, вместе с ними на борту тогда находились около 4 тысяч человек. Согласно первоначальному маршруту, World Dream в среду утром должен был причалить в порту Тайваня, однако власти острова запретили вход лайнера в порт города Гаосюн на юго-западе острова, и его перенаправили в Гонконг.

Специалисты центра охраны здоровья уже прибыли на лайнер, чтобы проверить каждого из порядка 1,8 тысячи человек на борту.