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Япония не пустит в страну иностранцев с лайнера, идущего из Гонконга
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РИА Новости

Япония не пустит в страну иностранцев с лайнера, идущего из Гонконга

15:23 06.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Япония намерена не допустить в страну иностранцев с борта идущего к ее берегам из Гонконга круизного лайнера Westerdam, на котором могут находиться зараженные новым коронавирусом люди, заявил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ.
Как передал телеканал NHK, на очередном заседании штаба по мерам против распространения коронавируса глава японского правительства заявил, что запрет будет действовать с 7 февраля и распространится на все другие подобные случаи в будущем.
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"Скоро в Японии ожидается заход из Гонконга круизного судна Westerdam, на котором были выявлены симптомы заражения коронавирусом нового типа. Как и ранее, когда на основе закона об иммиграции мы принимали решения о запрете въезда иностранцев по определенным причинам, на этот раз тоже в отношении иностранных граждан на борту лайнера Westerdam будут приняты дополнительно меры по запрету на въезд в страну, если не будет каких-то особых обстоятельств", - приводит NHK слова Абэ.

В то же время на якоре у порта Йокогама в Японии находится еще один круизный лайнер Diamond Princess, на котором из-за карантина блокированы примерно 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По меньшей мере 20 человек с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
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Третий круизный лайнер World Dream заблокирован на карантине в Гонконге также из-за опасений распространения коронавируса. Лайнер отправился в плаванье 24 января из катайского города Гуанчжоу. Стало известно, что у трех пассажиров этого лайнера, которые были в путешествии с 19 по 24 января, диагностировали новый тип коронавируса, вместе с ними на борту тогда находились около 4 тысяч человек. Согласно первоначальному маршруту, World Dream в среду утром должен был причалить в порту Тайваня, однако власти острова запретили вход лайнера в порт города Гаосюн на юго-западе острова, и его перенаправили в Гонконг.
Специалисты центра охраны здоровья уже прибыли на лайнер, чтобы проверить каждого из порядка 1,8 тысячи человек на борту.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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Распространение нового коронавирусаСиндзо АбэЯпонияВ мире
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