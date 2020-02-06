Депутат Рады обвинил украинского премьера в нарушении закона

Вместе с тем Кузьмин сообщил, что если суд признает премьера виновным в нарушении Конституции и законов Украины, то это может стать основанием для его отставки.

Верховной рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента. В сентябре 2019 года была утверждена программа деятельности правительства, которая дает иммунитет кабмину на год. Однако если премьер сам написал заявление, то это не работает.