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Депутат Рады обвинил украинского премьера в нарушении закона
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РИА Новости

Депутат Рады обвинил украинского премьера в нарушении закона

14:34 06.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук не ответил в срок на его депутатский запрос, чем нарушил закон, административный протокол об этом направлен на рассмотрение в суд.
"В суд направлен протокол об административном правонарушении премьера Гончарука… Теперь в суде Гончаруку будет представлена прекрасная возможность публично объяснить, по какой причине он отказался рассмотреть мое обращение и защитить права украинцев, подвергшихся незаконным репрессиям в связи с применением к ним закона о люстрации", - написал Кузьмин в четверг на своей странице в Facebook.
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Вместе с тем Кузьмин сообщил, что если суд признает премьера виновным в нарушении Конституции и законов Украины, то это может стать основанием для его отставки.
Верховной рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента. В сентябре 2019 года была утверждена программа деятельности правительства, которая дает иммунитет кабмину на год. Однако если премьер сам написал заявление, то это не работает.
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Оппозиционная платформа - За жизньАлексей ГончарукСитуация на УкраинеРенат КузьминВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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