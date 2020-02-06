Депутат Рады обвинил украинского премьера в нарушении закона

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук не ответил в срок на его депутатский запрос, чем нарушил закон, административный протокол об этом направлен на рассмотрение в суд.
"В суд направлен протокол об административном правонарушении премьера Гончарука… Теперь в суде Гончаруку будет представлена прекрасная возможность публично объяснить, по какой причине он отказался рассмотреть мое обращение и защитить права украинцев, подвергшихся незаконным репрессиям в связи с применением к ним закона о люстрации", - написал Кузьмин в четверг на своей странице в Facebook.
Вместе с тем Кузьмин сообщил, что если суд признает премьера виновным в нарушении Конституции и законов Украины, то это может стать основанием для его отставки.
Верховной рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента. В сентябре 2019 года была утверждена программа деятельности правительства, которая дает иммунитет кабмину на год. Однако если премьер сам написал заявление, то это не работает.