В Сочи объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного дождя, снега, гололедицы, сообщает администрация города.

В Сочи установилась дождливая и ветреная погода. Власти предупреждают жителей и туристов, что с вечера четверга погода резко ухудшится.

"Штормовое предупреждение. Местами прогнозируют сильные осадки. В горной зоне возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер порывами до 18 метров в секунду, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в горах выше 1000 метров над уровнем моря с четверга по субботу сохраняется лавиноопасность, в горах выше 500 метров – слабая лавинная опасность.

"Все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными", - говорится в сообщении.