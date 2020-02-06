В Сочи объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 6 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного дождя, снега, гололедицы, сообщает администрация города.
В Сочи установилась дождливая и ветреная погода. Власти предупреждают жителей и туристов, что с вечера четверга погода резко ухудшится.
"Штормовое предупреждение. Местами прогнозируют сильные осадки. В горной зоне возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер порывами до 18 метров в секунду, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в горах выше 1000 метров над уровнем моря с четверга по субботу сохраняется лавиноопасность, в горах выше 500 метров – слабая лавинная опасность.
4 февраля, 21:49В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина
"Все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными", - говорится в сообщении.
Во вторник в Сочи ливни стали причиной схода оползня, подтопления и поваленных деревьев в разных районах Сочи, а снегопады спровоцировали сход лавины в горах.