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На Украине перевернулся микроавтобус
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РИА Новости

На Украине перевернулся микроавтобус

13:41 06.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Автобус перевернулся в Запорожской области Украины, в ДТП пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции.
В четверг около 07.30 (08.30 мск) на автодороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось.
"В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Водителю грозит до трех лет лишения свободы.
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