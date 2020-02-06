Песков: разговора Путина с руководством Саудовской Аравии в планах нет

"Сейчас в планах такого разговора или таких встреч у президента нет. Контакты осуществляются на экспертном уровне. Если потребуется, то такой разговор может быть организован очень быстро. Но пока в планах нет", - ответил Песков на вопрос, планируется ли еще один телефонный разговор Путина с саудовским королем или встреча с его представителем на фоне продления технических переговоров ОПЕК+.