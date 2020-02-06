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Песков: разговора Путина с руководством Саудовской Аравии в планах нет
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РИА Новости

Песков: разговора Путина с руководством Саудовской Аравии в планах нет

12:29 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с руководством Саудовской Аравии для обсуждения ситуации на рынке нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас в планах такого разговора или таких встреч у президента нет. Контакты осуществляются на экспертном уровне. Если потребуется, то такой разговор может быть организован очень быстро. Но пока в планах нет", - ответил Песков на вопрос, планируется ли еще один телефонный разговор Путина с саудовским королем или встреча с его представителем на фоне продления технических переговоров ОПЕК+.
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Накануне источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что технический мониторинговый комитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ решил внепланово продолжить свое заседание в четверг, что станет уже третьим днем встречи экспертов альянса. Заседание техкомитета в Вене посвящено анализу обострения положения на рынке нефти, что стало реакцией на замедление спроса в Китае на фоне вспышки коронавируса в стране.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае ОПЕК+ обсуждает перенос министерских встреч на более ранний срок, а СМИ сообщали об анализе альянсом дополнительных действий для поддержания баланса на рынке, включая варианты увеличения сокращения добычи и продление соглашения.
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