Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T11:54+0300
https://ria.ru/20200206/1564331371.html
Жителя Чувашии осудили за попытку зарезать подругу на глазах ее дочери
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Жителя Чувашии осудили за попытку зарезать подругу на глазах ее дочери

11:54 06.02.2020
742
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев — РИА Новости. Житель Чебоксар, признанный виновным в изнасиловании своей бывшей сожительницы и покушении на ее убийство, проведет 14 лет в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что вечером 1 сентября 2019 года 35-летний мужчина напал на бывшую сожительницу во дворе жилого дома в городе Новочебоксарске, когда она вместе с 12-летней дочерью возвращалась домой. В присутствии девочки он нанес женщине множество ударов ножом, но не смог убить ее, так как нож застрял в левой кисти пострадавшей, которой она закрывалась от нападавшего. Мужчина убежал, но вскоре был задержан. Женщину госпитализировали.
Также в ходе следствия было установлено, что в ночь с 24 на 25 августа 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, изнасиловал бывшую сожительницу, приставив ей к горлу нож.
"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания мужчины невменяемым не установлено. Суд признал его виновным в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и в покушении на убийство с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что ранее мужчина шесть раз привлекался к уголовной ответственности. В общей сложности в местах лишения свободы он провел более 12-ти лет. По июнь 2021 года за ним был установлен административный надзор.
Праздничный стол
4 февраля, 10:20
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
300010
Обсудить 0
Следственный комитет РФЧувашияНовочебоксарскЧебоксарыПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Арестована обвиняемая в убийстве женщины, чье тело нашли на кладбище
Актер Кирк Дуглас в Беверли-Хиллз, Калифорния. 16 ноября 1982
Биография Кирка Дугласа
Врио главы Чувашии Олег Николаев
В Чувашии назначили исполняющего обязанности министра культуры
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Забайкалье двухлетняя девочка задохнулась в гараже
Статуя Фемиды в суде
Жителя Бурятии осудили за избиения и издевательства над дочерью
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Роспотребнадзор рассказал о состоянии эвакуированных из Китая россиян
Теплоходы на речной пристани
Названы самые популярные круизные направления
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 23 человек
Молоток в зале судебных заседаний
Жителя Чувашии осудили на 14 лет строгого режима за изнасилование
Полицейский
В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке
Пожар на подмосковной свиноферме. 6 февраля 2020
Почти 500 свиней погибли при пожаре на подмосковной ферме
Проект Культурный код
Определен состав Экспертного совета проекта "Культурный код"
Сотрудник полиции
В Петербурге мошенники пытались обокрасть умершего москвича
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Случаи массовой гибели людей при сходе лавин в 2017-2020 годах
Николай Макурин
"Зря заступился": жителю Брянской области грозит 15 лет за убийство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Лента новостейМолния