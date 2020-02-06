Жителя Чувашии осудили за попытку зарезать подругу на глазах ее дочери

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев — РИА Новости. Житель Житель Чебоксар , признанный виновным в изнасиловании своей бывшей сожительницы и покушении на ее убийство, проведет 14 лет в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

Следствием и Новочебоксарским городским судом установлено, что вечером 1 сентября 2019 года 35-летний мужчина напал на бывшую сожительницу во дворе жилого дома в городе Новочебоксарске, когда она вместе с 12-летней дочерью возвращалась домой. В присутствии девочки он нанес женщине множество ударов ножом, но не смог убить ее, так как нож застрял в левой кисти пострадавшей, которой она закрывалась от нападавшего. Мужчина убежал, но вскоре был задержан. Женщину госпитализировали.

Также в ходе следствия было установлено, что в ночь с 24 на 25 августа 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, изнасиловал бывшую сожительницу, приставив ей к горлу нож.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания мужчины невменяемым не установлено. Суд признал его виновным в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и в покушении на убийство с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.