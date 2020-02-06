В Петербурге мошенники пытались обокрасть умершего москвича

"Граждане предоставили в банк ряд поддельных документов – право на наследство от имени 50-летнего москвича и его свидетельство о смерти, который действительно умер в прошлом году. Согласно фиктивным документам, право на наследство переходило жителю Московской области. Зная о том, что в этом банке у усопшего есть несколько счетов, злоумышленники хотели получить 580 миллионов рублей. Однако их противоправные действия были пресечены, так как в банке выявили поддельные документы", - сказано в сообщении.