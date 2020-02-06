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В Петербурге мошенники пытались обокрасть умершего москвича
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РИА Новости

В Петербурге мошенники пытались обокрасть умершего москвича

10:09 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемых в мошенничестве, которые пытались по поддельным документам забрать 580 миллионов рублей со счетов умершего москвича, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Санкт-Петербурге раскрыто покушение на мошенничество с фиктивным наследством в полмиллиарда рублей. Сотрудники полиции пресекли попытку группы аферистов по поддельным документам забрать 580 миллионов рублей со счетов умершего жителя столицы", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, 56-летний житель Башкортостана привлек к афере номинального гендиректора нескольких подмосковных компаний, работника службы безопасности петербургского банка и находящегося в розыске за кражу жителя Сочи.
"Граждане предоставили в банк ряд поддельных документов – право на наследство от имени 50-летнего москвича и его свидетельство о смерти, который действительно умер в прошлом году. Согласно фиктивным документам, право на наследство переходило жителю Московской области. Зная о том, что в этом банке у усопшего есть несколько счетов, злоумышленники хотели получить 580 миллионов рублей. Однако их противоправные действия были пресечены, так как в банке выявили поддельные документы", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").
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