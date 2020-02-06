Южная Корея ослабит запрет на одноразовую посуду в кафе из-за вируса

СЕУЛ, 6 – РИА Новости. Южная Корея временно смягчит правила использования одноразовых пластиковых изделий в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, морских портах и железнодорожных вокзалах, в качестве профилактической меры против распространения коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство окружающей среды РК.

Запрет на использование одноразовой посуды внутри кафе и ресторанов быстрого питания был введен в 2018 году. Если клиенты не заказывают продукцию "на вынос", в таких местах надлежит использовать многоразовую посуду и приборы.

"После эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS) мы включили наличие инфекционного заболевания как повод для исключения, что позволяет использование одноразовых товаров. Правительство предложило разрешить их использование только в аэропортах, портах, вокзалах и автобусных терминалах, но местные власти могут на свое усмотрение расширить этот список", - заявил представитель министерства.

Как отмечает агентство, нет данных, что использование многоразовой посуды может способствовать передаче коронавируса, но решение правительства направлено на то, чтобы ослабить общественное беспокойство по этому поводу.