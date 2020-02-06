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Южная Корея ослабит запрет на одноразовую посуду в кафе из-за вируса
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РИА Новости

Южная Корея ослабит запрет на одноразовую посуду в кафе из-за вируса

09:31 06.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковые ложки и вилки
Пластиковые ложки и вилки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пластиковые ложки и вилки. Архивное фото
СЕУЛ, 6 – РИА Новости. Южная Корея временно смягчит правила использования одноразовых пластиковых изделий в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, морских портах и железнодорожных вокзалах, в качестве профилактической меры против распространения коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство окружающей среды РК.
Запрет на использование одноразовой посуды внутри кафе и ресторанов быстрого питания был введен в 2018 году. Если клиенты не заказывают продукцию "на вынос", в таких местах надлежит использовать многоразовую посуду и приборы.
"После эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS) мы включили наличие инфекционного заболевания как повод для исключения, что позволяет использование одноразовых товаров. Правительство предложило разрешить их использование только в аэропортах, портах, вокзалах и автобусных терминалах, но местные власти могут на свое усмотрение расширить этот список", - заявил представитель министерства.
Как отмечает агентство, нет данных, что использование многоразовой посуды может способствовать передаче коронавируса, но решение правительства направлено на то, чтобы ослабить общественное беспокойство по этому поводу.
Южная Корея в четверг подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом их общее количество возросло до 23, девять из них заразились в результате передачи вируса от человека к человеку. Еще 169 человек проходят проверку, 1235 человек близко контактировали с зараженными и находятся в домашнем карантине под наблюдением.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяСеулВ мире
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