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В Оренбургской области закрыли часть школ на карантин по гриппу
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РИА Новости

В Оренбургской области закрыли часть школ на карантин по гриппу

08:14 06.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе
Преподаватель в пустом учебном классе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Преподаватель в пустом учебном классе. Архивное фото
УФА, 6 фев – РИА Новости. Школы в семи городах и трех районах Оренбургской области закрылись на карантин по гриппу из-за повышения эпидемического порога заболеваемости среди школьников, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, в области с 27 января по 2 февраля зарегистрировано 18 тысяч случаев заболеваний гриппом А/H1N1/2009 и В, при этом превышение недельных эпидемических порогов отмечается во всех возрастных группах.
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4 февраля, 20:59
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"С учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях городов Бузулука, Оренбурга, Орска, Кувандыка, Ясного, Гайского и Соль-Илецкого городских округов, Сакмарского, Новоорского, Оренбургского районов", - сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.
В сообщении отмечается, что так же учеба приостановилась отдельных образовательных учреждениях для детей в 7 административных территориях, семи средних специальных заведениях в трех административных территориях, частично — в четырех классах трех школ, одной группе среднего учебного заведения, отдельных группах трех детских садов.
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