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2020-02-06T23:21+0300
https://ria.ru/20200206/1564207264.html
Дело Дрейфуса и Хищные птицы. Лучшие фильмы недели
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РИА Новости

Дело Дрейфуса и Хищные птицы. Лучшие фильмы недели

08:00 06.02.2020 (обновлено: 23:21 06.02.2020)
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© предоставлено пресс-службой MEGOGO DistributionКадр из фильма "Офицер и шпион"
Кадр из фильма Офицер и шпион
© предоставлено пресс-службой MEGOGO Distribution
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в прокат выходит несколько фильмов, которые много обсуждали в прессе, показывали на фестивалях и долго ждали зрители. Триллер "Офицер и шпион" вернувшегося в кино после судов и скандалов Романа Полански, боевик "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби и наш ответ британскому проекту "1917" — картина о Первой мировой войне "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова. Лучшие премьеры — в материале РИА Новости.

Полански ищет справедливость

В основе сюжета "Офицера и шпиона" — знаменитое дело Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель). В конце XIX века эта история вызвала большой резонанс как во Франции, так и в России.
На Венецианском кинофестивале (где фильм показали впервые) режиссера критиковали за спорную тему, припомнили ему обвинения в домогательствах, но саму ленту встречали овациями. А недавно "Офицер и шпион" стал рекордсменом по номинациям на премию "Сезар" (их аж двенадцать).
© MEGOGO Distribution

Сцена из фильма "Офицер и шпион"

Кадр из фильма Офицер и шпион
1 из 4

Сцена из фильма "Офицер и шпион"

© MEGOGO Distribution
© MEGOGO Distribution

Луи Гаррель в фильме "Офицер и шпион"

Кадр из фильма Офицер и шпион
2 из 4

Луи Гаррель в фильме "Офицер и шпион"

© MEGOGO Distribution
© MEGOGO Distribution

Жан Дюжарден в фильме "Офицер и шпион"

Кадр из фильма Офицер и шпион
3 из 4

Жан Дюжарден в фильме "Офицер и шпион"

© MEGOGO Distribution
© MEGOGO DistributionКадр из фильма "Офицер и шпион"
Кадр из фильма Офицер и шпион
4 из 4
Кадр из фильма "Офицер и шпион"
© MEGOGO Distribution
1 из 4

Сцена из фильма "Офицер и шпион"

© MEGOGO Distribution
2 из 4

Луи Гаррель в фильме "Офицер и шпион"

© MEGOGO Distribution
3 из 4

Жан Дюжарден в фильме "Офицер и шпион"

© MEGOGO Distribution
4 из 4
Кадр из фильма "Офицер и шпион"
© MEGOGO Distribution

"Замысел картины зрел много лет. В этом знаменитом скандале, всколыхнувшем в конце XIX века весь мир, переплелись судебная ошибка, высшая несправедливость и антисемитизм. В течение двенадцати лет дело Дрейфуса будоражило Францию, оно повлияло на атмосферу в обществе и стало причиной фундаментальных изменений во всем мире", — говорит о ленте сам Полански.

В картине точно и детально показаны произошедшие события: сотрудника французской спецслужбы капитана Дрейфуса объявляют особо опасным преступником из-за якобы шпионажа в пользу Германии. Его отправляют в ссылку на тропический остров в Атлантическом океане. Но, оказывается, офицера обвинили по ошибке. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар (Жан Дюжарден) ведет собственное расследование: он должен найти таинственные документы, чтобы доказать невиновность подзащитного.
© MEGOGO DistributionКадр из фильма "Офицер и шпион"
Кадр из фильма Офицер и шпион
© MEGOGO Distribution
Кадр из фильма "Офицер и шпион"
Игра Гарреля пронзительна, его герой вызывает сострадание, уважение и заставляет сопереживать. Компанию на экране ему составили Эммануэль Сенье, Матье Амальрик, Грегори Гадебуа.

Блеск и бурлеск

Главный киноаттракцион этой недели — "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Марго Робби снова играет эмоциональную экс-пассию Джокера — правда, не того, о котором вы подумали, а из вселенной DC.
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette BariusФильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Фильм Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Перед зрителями предстает расставшаяся с улыбчивым суперзлодеем (Джаред Лето) Квинн, а далее разворачиваются события одного дня из жизни взбалмошной героини — но не в хронологическом порядке.

"Самое классное для актера — это когда твой персонаж дает свободу выбора, — признается Марго Робби. — Играя Харли Квинн, можно делать фактически что угодно. Некоторые роли предполагают всего один или два варианта того, как может отреагировать персонаж. С Харли их двадцать. И каждый из них будет иметь смысл".

Повествование ведется от лица самой героини и разбавляется ее закадровыми шутками и комментариями. В картине Харли объединяется с детективом Рене Монтойя (Рози Перес), таинственной Охотницей (Мэри Элизабет Уинстэд) и певицей с задатками каратистки по имени Черная Канарейка (Джерни Смоллетт-Белл). Местами происходящее напоминает "Восемь подруг Оушена": феминистская повестка отрабатывается на отлично.
Вместе герои противостоят боссу мафии Роману Сайонису, известному как Черная Маска (Юэн МакГрегор), и его подручному Виктору Зазу (Крис Мессина).
По словам МакГрегора, его герой — совершеннейший нарцисс.
"Он уверен, что может очаровать любого, а еще у него проблемы с контролем гнева, поэтому он срывается по пустякам", — поясняет актер.
А тут ему есть что контролировать, ведь противница — Квинн — непредсказуема, действует с беспардонным энтузиазмом, сопровождая все дикими шутками. Неудивительно, что на экране — взрыв эмоций, а еще — спортивные штаны и блестки, устойчивые каблуки и короткие шорты, сверкающий макияж. Это все Харли, так что скучать не придется.

Сиди и слушай

© "Пионер"Кадр из фильма "Мальчик русский"
Кадр из фильма Мальчик русский
© "Пионер"
Кадр из фильма "Мальчик русский"
До российского проката наконец добрался полнометражный дебют ученика Александра Сокурова — Александра Золотухина — "Мальчик русский". Действие в картине происходит во время Перовой мировой войны.
Деревенский мальчик Алеша идет на фронт, представляя себя героем и победителем. В первом же бою он попадает в газовую атаку и теряет зрение. Его оставляют служить "слухачом" — так называли тех, кто через специальные металлические воронки-звукоулавливатели обнаруживал приближение вражеских аэропланов и поднимал тревогу.

"Первая мировая война стала трагедией, запустившей череду тяжелейших испытаний для русского народа: революция, Гражданская война, голод, политические репрессии, Вторая мировая война, — рассуждает Александр Золотухин. — И все это выпало на долю одного поколения людей. Каким мужеством и терпением должны были они обладать, чтобы пережить все эти потрясения!"

© "Пионер"Кадр из фильма "Мальчик русский"
Кадр из фильма Мальчик русский
1 из 3
Кадр из фильма "Мальчик русский"
© "Пионер"
© "Пионер"

Сцена из фильма "Мальчик русский"

Кадр из фильма Мальчик русский
2 из 3

Сцена из фильма "Мальчик русский"

© "Пионер"
© "Пионер"Кадр из фильма "Мальчик русский"
Кадр из фильма Мальчик русский
3 из 3
Кадр из фильма "Мальчик русский"
© "Пионер"
1 из 3
Кадр из фильма "Мальчик русский"
© "Пионер"
2 из 3

Сцена из фильма "Мальчик русский"

© "Пионер"
3 из 3
Кадр из фильма "Мальчик русский"
© "Пионер"
Режиссер пригласил в картину много непрофессиональных актеров. Чтобы найти кинематографичные лица, героев искали на улицах, заводах, среди курсантов военных училищ. Владимира Королева, сыгравшего Алешу, нашли в детском доме.
Музыка в картине становится еще одним персонажем. Действие перемежается документальными съемками репетиций симфонического оркестра в современном Петербурге. "Третий концерт для фортепиано с оркестром" (1909 год) и "Симфонические танцы" (1940 год) Сергея Рахманинова вместе с состаренной зернистой кинопленкой передают ощущение времени и войны, а комментарии дирижера для музыкантов становятся репликами режиссера, предназначенными артистам.

"Темные воды"

© "Парадиз"Кадр из фильма "Темные воды"
Кадр из фильма Темные водыПарадиз
© "Парадиз"
Кадр из фильма "Темные воды"
Американец Марк Руффало известен не только как актер, но и как общественный активист, выступающий за защиту окружающей среды. Неудивителен его выбор новой роли: в "Темных водах" он сыграл адвоката, который борется против загрязнения природы.
Картина основана на реальных событиях. В основе сценария — статья 2016 года "Юрист, ставший худшим кошмаром компании DuPont", вышедшая в The New York Times. Главный герой — Роберт Биллот, подавший иск против знаменитой химической корпорации клана Дюпон и разоблачивший их подпольную деятельность. Оказалось, что около 40 лет фирма загрязняла химикатами питьевую воду, отравляя людей и убивая животных. На то, чтобы доказать правду и остановить преступление, Биллот потратил почти 20 лет.
© "Парадиз"

Энн Хэтэуэй и Марк Руффало в фильме "Темные воды"

Кадр из фильма Темные водыПарадиз
1 из 3

Энн Хэтэуэй и Марк Руффало в фильме "Темные воды"

© "Парадиз"
© "Парадиз"Кадр из фильма "Темные воды"
Кадр из фильма Темные водыПарадиз
2 из 3
Кадр из фильма "Темные воды"
© "Парадиз"
© "Парадиз"

Сцена из фильма "Темные воды"

Кадр из фильма Темные водыПарадиз
3 из 3

Сцена из фильма "Темные воды"

© "Парадиз"
1 из 3

Энн Хэтэуэй и Марк Руффало в фильме "Темные воды"

© "Парадиз"
2 из 3
Кадр из фильма "Темные воды"
© "Парадиз"
3 из 3

Сцена из фильма "Темные воды"

© "Парадиз"
Руффало, который сам основал организацию, ведущую борьбу с негативным влиянием нефтегазовой отрасли на экологию, также стал продюсером "Темных вод". "Надеюсь, этот фильм положит начало более широкому разговору о том, что творится в окружающем мире. В наших силах спасти нашу жизнь, нашу Землю", — отмечает актер.
"Марк впервые пришел ко мне всего через год после публикации статьи, — говорит режиссер Тодд Хейнс. — Прочитав ее, я, как и большинство людей, был поражен и возмущен преступлениями компании DuPont. Я и сам тайный поклонник сложного жанра — фильма-разоблачения".
На экране эту историю "проиллюстрировали" Энн Хэтэуэй, Билл Пуллман, Тим Роббинс.
Кадр из фильма Миллион мелких осколков
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КультураМарго РоббиКино и сериалыЛуи ГаррельЭван МакгрегорМарк РуффалоЭнн ХэтэуэйДжаред ЛетоРоман ПоланскиАлександр СокуровФранция
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