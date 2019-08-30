Критики на Венецианском фестивале с восторгом приняли новый фильм Полански

ВЕНЕЦИЯ, 30 авг – РИА Новости. Новый фильм Романа Полански "Офицер и шпион" ("J'accuse" или "An Officer and A Spy") критики приняли с восторгом на 76-м Венецианском кинофестивале, передаёт корреспондент РИА Новости.

© предоставлено пресс-службой MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Офицер и шпион" © предоставлено пресс-службой MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Офицер и шпион"

Финальные титры картины были встречены долгими аплодисментами и криками "Браво!".

"Мне кажется, это лучшая его работа за долгое время - наверное, с "Пианиста". Особенно приятно, что часть съёмок проходила в родном городе Дрейфуса", - рассказала РИА Новости французская журналистка Амели.

Исторический триллер основан на реальной истории и повествует об известном деле офицера Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель ), которого по ошибке объявили особо опасным преступником якобы из-за шпионажа в пользу Германии и сослали на тропический остров в Атлантическом океане. В XIX веке его дело вызвало большой резонанс - как во Франции, так и по всей Европе.

© предоставлено пресс-службой MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Офицер и шпион" © предоставлено пресс-службой MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Офицер и шпион"

"Над замыслом картины я размышлял много лет. В этом знаменитом скандале, значительном событии конца 19-го века, всколыхнувшем весь мир, переплелись судебная ошибка, высшая несправедливость и антисемитизм. В течение двенадцати лет дело Дрейфуса будоражило всю Францию, оно повлияло на общество и стало причиной фундаментальных изменений во всем мире", - процитировали Романа Полански российские прокатчики.

В фильме длиной больше двух часов снимались Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Матье Амальрик, а также муза Полански, Эммануэль Сенье.