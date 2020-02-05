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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T21:39+0300
https://ria.ru/20200205/1564299887.html
Российский военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Российский военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

21:38 05.02.2020 (обновлено: 21:39 05.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке, Алеппо и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам ... в провинции Алеппо, ... провинции Ракка, ... провинции Хасеке... Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование", - сказал Боренков.
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Глава ЦПВС отметил, что патрулирование прошло без происшествий.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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