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2020-02-05T21:28+0300
https://ria.ru/20200205/1564299605.html
Группа "1+1 медиа" считает обыски в редакции давлением на СМИ
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РИА Новости

Группа "1+1 медиа" считает обыски в редакции давлением на СМИ

21:28 05.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Украинская группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции телеканала "1+1" давлением на СМИ и просит коллег о помощи, соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте медиагруппы.
Ранее в среду депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил об обыске в офисе телеканала "1+1". По его словам, обыски проводят сотрудники Службы безопасности Украины в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.
"Чтобы не дать возможности политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу медиа, мы обращаемся к журналистскому сообществу с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и предоставить ей максимальную огласку, не допустить посягательства на свободу слова на Украине, что напрямую связано с национальной безопасностью", - отмечается в тексте заявления.
Такие "визиты" в редакцию в медиагруппе назвали "полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ". В медиагруппе заявили, что причины обыска ей неизвестны.
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"Обращаемся к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий" - говорится в тексте.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.
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