В Раде назвали причину обысков в офисе телеканала "1+1"

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука , заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что рассчитывает получить результат в расследовании дела о прослушивании Гончарука через одну-две недели. Позже Дубинский сообщил об обыске в офисе телеканала "1+1".

"Они пришли, чтобы выяснить, с помощью какого устройства (Евгений) Куксин (журналист – ред.) записывал Гончарука в кабинете министров", - сказал Дубинский в эфире телеканала "Наш"

При этом, по его словам, сотрудники Службы безопасности Украины изымают компьютер журналиста.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров премьера с рядом министров и представителей Нацбанка. Уголовное дело по факту прослушивания расследует Служба безопасности Украины.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.