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В Раде назвали причину обысков в офисе телеканала "1+1"
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РИА Новости

В Раде назвали причину обысков в офисе телеканала "1+1"

20:28 05.02.2020 (обновлено: 23:59 05.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Обыски в офисе телепередачи "Секретные материалы" телеканала "1+1" проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявил в среду депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что рассчитывает получить результат в расследовании дела о прослушивании Гончарука через одну-две недели. Позже Дубинский сообщил об обыске в офисе телеканала "1+1".
"Они пришли, чтобы выяснить, с помощью какого устройства (Евгений) Куксин (журналист – ред.) записывал Гончарука в кабинете министров", - сказал Дубинский в эфире телеканала "Наш".
При этом, по его словам, сотрудники Службы безопасности Украины изымают компьютер журналиста.
Руслан Рябошапка
Вчера, 17:34
Генпрокурор Украины рассказал о следствии по делу о прослушке премьера
В середине января президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров премьера с рядом министров и представителей Нацбанка. Уголовное дело по факту прослушивания расследует Служба безопасности Украины.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
25 января, 09:13
В Сети появилась новая запись "прослушки" c совещания премьера Украины
Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована. Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
20 января, 11:14Сказано в эфире
Популистский трёп. Гончарук сообщил о "негодяях и подонках" во властиУкраинский премьер Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление главы правительства незалежной.
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Руслан РябошапкаАлександр ДубинскийСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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