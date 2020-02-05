В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"

По словам представителя офиса шерифа округа Сент-Мэри Дэвида Спенсера, полицейские впервые столкнулись с этим веществом. Как сообщили в полиции, в его состав входят героин, фентанил и ряд опасных опиоидов. По своему действию "серая смерть" в десять тысяч раз сильнее, чем морфий. Даже крошечная доза способна убить человека.
Как рассказал Спенсер, по цвету наркотик напоминает бетон. Полицейский предупредил, что к веществу не следует даже прикасаться.
"Нам определенно нужно донести эти сведения до общественности, чтобы люди были в курсе", — сказал он.
При обнаружении наркотика жителям штата необходимо в срочном порядке связаться с правоохранительными органами.
"Серая смерть" впервые появилась в 2017 году в штатах Алабама и Джорджия. Позднее наркотик стал распространяться в Огайо и Пенсильвании.
4 декабря 2018, 18:05РИА НаукаНаркологи раскрыли главный источник "героиновой эпидемии" в США