В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В американском штате . В американском штате Луизиана сотрудники полиции во время рейдов столкнулись с новым смертельно опасным наркотиком, который называют "серая смерть". Об этом сообщает местный телеканал KLFY

По словам представителя офиса шерифа округа Сент-Мэри Дэвида Спенсера, полицейские впервые столкнулись с этим веществом. Как сообщили в полиции, в его состав входят героин, фентанил и ряд опасных опиоидов. По своему действию "серая смерть" в десять тысяч раз сильнее, чем морфий. Даже крошечная доза способна убить человека.

Как рассказал Спенсер, по цвету наркотик напоминает бетон. Полицейский предупредил, что к веществу не следует даже прикасаться.

"Нам определенно нужно донести эти сведения до общественности, чтобы люди были в курсе", — сказал он.

При обнаружении наркотика жителям штата необходимо в срочном порядке связаться с правоохранительными органами.