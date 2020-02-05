Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T21:31+0300
https://ria.ru/20200205/1564295176.html
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564294773_0:308:2696:1825_1036x0_80_0_0_9cde8aab722ab8c4e2323d9b896d6146.jpg
РИА Новости

В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"

18:48 05.02.2020 (обновлено: 21:31 05.02.2020)
25834
© Depositphotos / belchonockСерая смерть
Серая смерть
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В американском штате Луизиана сотрудники полиции во время рейдов столкнулись с новым смертельно опасным наркотиком, который называют "серая смерть". Об этом сообщает местный телеканал KLFY.
По словам представителя офиса шерифа округа Сент-Мэри Дэвида Спенсера, полицейские впервые столкнулись с этим веществом. Как сообщили в полиции, в его состав входят героин, фентанил и ряд опасных опиоидов. По своему действию "серая смерть" в десять тысяч раз сильнее, чем морфий. Даже крошечная доза способна убить человека.
Синапс
4 марта 2019, 16:04РИА Наука
Нейрофизиологи доказали, что микродозы психоделиков опасны для мозга
Как рассказал Спенсер, по цвету наркотик напоминает бетон. Полицейский предупредил, что к веществу не следует даже прикасаться.
"Нам определенно нужно донести эти сведения до общественности, чтобы люди были в курсе", — сказал он.
При обнаружении наркотика жителям штата необходимо в срочном порядке связаться с правоохранительными органами.
"Серая смерть" впервые появилась в 2017 году в штатах Алабама и Джорджия. Позднее наркотик стал распространяться в Огайо и Пенсильвании.
Домашняя лаборатория
4 декабря 2018, 18:05РИА Наука
Наркологи раскрыли главный источник "героиновой эпидемии" в США
5021124384793
Обсудить 9
АлабамаПенсильванияДжорджияОгайоЛуизианаСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, вот... А они: "Новичок", "Новичок"... ;-)
5 февраля, 18:52
Владислав Леончук
32162002
Рекомендуем
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
Apple iPhone
Эксперты назвали излучение iPhone 11 Pro опасным для человека
Скульптура с логотипом Google Android
Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
Кампания по переписи населения на Аляске
"Трамп может отдать Аляску России": шок и трепет в сенате США
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк
Наручники
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в этом году
Кадры развалившегося самолета в аэропорту Стамбула
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 52 человека
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Бокалы в ресторане
Сомелье рассказал, какие алкогольные напитки нельзя употреблять
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
В Минобороны рассказали о модернизированных Ту-160М и Ту-160М2
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
Лента новостейМолния