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Генпрокурор Украины рассказал о следствии по делу о прослушке премьера
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РИА Новости

Генпрокурор Украины рассказал о следствии по делу о прослушке премьера

17:34 05.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка . Архивное фото
КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что рассчитывает получить результат в расследовании дела о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука через одну-две недели.
В середине января президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров премьера с рядом министров и представителей Нацбанка. Уголовное дело по факту прослушивания расследует Служба безопасности Украины.
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"Мы заслушивали это производство (отчет о расследовании дела – ред.) на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов. Я думаю, что где-то в течение недели-двух, как нам сообщили наши коллеги (из Службы безопасности – ред.), мы будем способны получить результат, о котором мы сообщим президенту и обществу", - сказал Рябошапка в среду на заседании комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Трансляцию вело агентство УНН.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована. Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.
Киев
21 сентября 2019, 17:33
Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
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Алексей ГончарукРуслан РябошапкаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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